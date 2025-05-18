Необрезанная сирень? Будьте готовы к неотвратимой катастрофе

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сирень — это не просто кустарник, который радует глаз весной своими пышными и ароматными соцветиями. Это настоящая звезда любого сада. Но чтобы эта красота возвращалась с каждым годом, нужно знать, как правильно ухаживать за растением. Самое главное — это обрезка. Ведь от того, когда и как вы это сделаете, зависит качество цветения на следующий сезон.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Почему обрезка сирени так важна

Сирень цветет на прошлогодних побегах, и если не позаботиться о ее обрезке после цветения, то со временем куст может потерять свою привлекательность. Старые ветви будут засыхать, а цветение станет не таким обильным. При правильной обрезке вы не только поддержите форму растения, но и продлите его жизнь в вашем саду.

Когда обрезать сирень

Правильный момент для обрезки — сразу после того, как цветы отцветут. Многие садоводы ошибочно удаляют увядшие соцветия позже, что может повлиять на образование новых бутонов для следующего года. Обрезка сразу после цветения — это ключ к сохранению пышного цветения в будущем.

Как правильно обрезать сирень

Обрезаем только сухие соцветия. Осторожно удалите их, не повредив уже сформировавшиеся цветочные бутоны. Они расположены немного ниже цветочных головок на молодых побегах.

Используйте острые ножницы. Это важно, чтобы не повредить растение и не оставить "царапин" на ветках.

Обрезка ветвей. С возрастом сирень может "лысеть" в нижней части куста. Чтобы этого избежать, обрезайте старые, слабые побеги, оставляя молодые.

Техника обрезки:

Если сирень старше 5 лет, рекомендуется периодически обрезать каждый третий побег. Это не только придаст кусту более аккуратный вид, но и поможет избежать старения. Для более зрелых растений можно обрезать до двухлетней древесины — она снова даст новые побеги, и куст будет выглядеть здоровым и красивым.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). Род включает виды, распространённые в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.

