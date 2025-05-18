Необрезанная сирень? Будьте готовы к неотвратимой катастрофе

Сирень — это не просто кустарник, который радует глаз весной своими пышными и ароматными соцветиями. Это настоящая звезда любого сада. Но чтобы эта красота возвращалась с каждым годом, нужно знать, как правильно ухаживать за растением. Самое главное — это обрезка. Ведь от того, когда и как вы это сделаете, зависит качество цветения на следующий сезон.
Сирень цветет на прошлогодних побегах, и если не позаботиться о ее обрезке после цветения, то со временем куст может потерять свою привлекательность. Старые ветви будут засыхать, а цветение станет не таким обильным. При правильной обрезке вы не только поддержите форму растения, но и продлите его жизнь в вашем саду.
Правильный момент для обрезки — сразу после того, как цветы отцветут. Многие садоводы ошибочно удаляют увядшие соцветия позже, что может повлиять на образование новых бутонов для следующего года. Обрезка сразу после цветения — это ключ к сохранению пышного цветения в будущем.
Техника обрезки:
Если сирень старше 5 лет, рекомендуется периодически обрезать каждый третий побег. Это не только придаст кусту более аккуратный вид, но и поможет избежать старения. Для более зрелых растений можно обрезать до двухлетней древесины — она снова даст новые побеги, и куст будет выглядеть здоровым и красивым.
Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). Род включает виды, распространённые в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.
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