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Необрезанная сирень? Будьте готовы к неотвратимой катастрофе

2:08
Садоводство

Сирень — это не просто кустарник, который радует глаз весной своими пышными и ароматными соцветиями. Это настоящая звезда любого сада. Но чтобы эта красота возвращалась с каждым годом, нужно знать, как правильно ухаживать за растением. Самое главное — это обрезка. Ведь от того, когда и как вы это сделаете, зависит качество цветения на следующий сезон.

Сирень
Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирень

Почему обрезка сирени так важна

Сирень цветет на прошлогодних побегах, и если не позаботиться о ее обрезке после цветения, то со временем куст может потерять свою привлекательность. Старые ветви будут засыхать, а цветение станет не таким обильным. При правильной обрезке вы не только поддержите форму растения, но и продлите его жизнь в вашем саду.

Когда обрезать сирень

Правильный момент для обрезки — сразу после того, как цветы отцветут. Многие садоводы ошибочно удаляют увядшие соцветия позже, что может повлиять на образование новых бутонов для следующего года. Обрезка сразу после цветения — это ключ к сохранению пышного цветения в будущем.

Как правильно обрезать сирень

  • Обрезаем только сухие соцветия. Осторожно удалите их, не повредив уже сформировавшиеся цветочные бутоны. Они расположены немного ниже цветочных головок на молодых побегах.
  • Используйте острые ножницы. Это важно, чтобы не повредить растение и не оставить "царапин" на ветках.
  • Обрезка ветвей. С возрастом сирень может "лысеть" в нижней части куста. Чтобы этого избежать, обрезайте старые, слабые побеги, оставляя молодые.

Техника обрезки:

Если сирень старше 5 лет, рекомендуется периодически обрезать каждый третий побег. Это не только придаст кусту более аккуратный вид, но и поможет избежать старения. Для более зрелых растений можно обрезать до двухлетней древесины — она снова даст новые побеги, и куст будет выглядеть здоровым и красивым.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). Род включает виды, распространённые в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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