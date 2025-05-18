Растёт не только дерево, но и благосостояние — если дать ему нужную подпитку

Крассула, она же денежное дерево, хоть и выглядит неприхотливо, без правильной "диеты" быстро теряет форму и силу. Чтобы листья были мясистыми, а ствол — крепким, растению нужен сбалансированный рацион.
Для активного роста и цветения денежному дереву необходимы:
Азот — отвечает за зелёную массу.
Калий и фосфор — укрепляют корни и стимулируют цветение.
Кальций — помогает тканям оставаться плотными и упругими.
Лучше всего использовать удобрения для кактусов и суккулентов, в них как раз тот состав, что нужно крассуле.
Весна и лето (март-август): поливы регулярные, подкормки — 2 раза в месяц. Это активная фаза роста, растение благодарно отзывается на питание.
Осень и зима (сентябрь-февраль): полив сокращают, а подкормки либо исключают вовсе, либо вносят в два раза реже и слабее. Крассула уходит в "отпуск" и переедание ей ни к чему.
Важно: удобрения вносят только во влажный грунт, иначе можно обжечь корни.
Самая распространённая — это "зимняя подкормка по привычке". В это время у растения замедляется метаболизм, корни почти не впитывают питательные вещества, и излишек удобрений может привести к загниванию.
Вторая ошибка — использовать универсальные удобрения. В них часто много азота, а это ведёт к вытягиванию стеблей и потере декоративного вида.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
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