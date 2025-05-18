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Растёт не только дерево, но и благосостояние — если дать ему нужную подпитку

1:36
Садоводство

Крассула, она же денежное дерево, хоть и выглядит неприхотливо, без правильной "диеты" быстро теряет форму и силу. Чтобы листья были мясистыми, а ствол — крепким, растению нужен сбалансированный рацион.

Толстянка
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Толстянка

Что "любит" крассула

Для активного роста и цветения денежному дереву необходимы:

  • Азот — отвечает за зелёную массу.

  • Калий и фосфор — укрепляют корни и стимулируют цветение.

  • Кальций — помогает тканям оставаться плотными и упругими.

Лучше всего использовать удобрения для кактусов и суккулентов, в них как раз тот состав, что нужно крассуле.

Когда и как подкармливать

  • Весна и лето (март-август): поливы регулярные, подкормки — 2 раза в месяц. Это активная фаза роста, растение благодарно отзывается на питание.

  • Осень и зима (сентябрь-февраль): полив сокращают, а подкормки либо исключают вовсе, либо вносят в два раза реже и слабее. Крассула уходит в "отпуск" и переедание ей ни к чему.

Важно: удобрения вносят только во влажный грунт, иначе можно обжечь корни.

Частые ошибки, которые губят дерево

Самая распространённая — это "зимняя подкормка по привычке". В это время у растения замедляется метаболизм, корни почти не впитывают питательные вещества, и излишек удобрений может привести к загниванию.

Вторая ошибка — использовать универсальные удобрения. В них часто много азота, а это ведёт к вытягиванию стеблей и потере декоративного вида.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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