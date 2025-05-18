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Огурцы пошли вразнос: а началось всё с двух ложек в лунку

1:37
Садоводство

Хотите, чтобы грядки по-настоящему "попёрли"? Тогда не стоит забывать об одном важном ритуале — правильной подкормке прямо при посадке огурцов. Да, всё начинается именно с лунки.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Формула щедрой грядки

По словам ландшафтного дизайнера и учёного-агронома Анастасии Коврижных, всё просто: нужно всего две чайных ложки. И не чего-нибудь, а гранулированного фосфорно-калийного удобрения.

Но лучший вариант — это микс:

  • 1 чайная ложка суперфосфата

  • 1 чайная ложка сульфата калия

Такая комбинация работает как энергетический коктейль — стимулирует корневую систему, ускоряет рост, делает плети крепче, а урожай — обильнее и вкуснее.

Не забудьте про защиту

Чтобы огурцы не погибли от коварных грибков, важно позаботиться о профилактике. Поэтому вместе с удобрением в каждую лунку стоит добавить по 2 таблетки "Глиокладина". Это биологический фунгицид, который предотвращает грибковые болезни уже на старте.

А чтобы зелёные плети не "схватили" фитофтору в сезон, нужно проводить регулярные обработки — отлично работает "Алирин-Б". Распылять лучше в сухую безветренную погоду, начиная с момента, когда растения приживутся.

Маленький ритуал — большой результат

Не стоит экономить на этом шаге: всё, что вы положите в лунку при посадке, — залог стабильного и здорового урожая. А с учётом погодных сюрпризов последних лет, такая профилактика — настоящая "страховка" на весь сезон.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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