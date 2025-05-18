Огурцы пошли вразнос: а началось всё с двух ложек в лунку

Хотите, чтобы грядки по-настоящему "попёрли"? Тогда не стоит забывать об одном важном ритуале — правильной подкормке прямо при посадке огурцов. Да, всё начинается именно с лунки.
По словам ландшафтного дизайнера и учёного-агронома Анастасии Коврижных, всё просто: нужно всего две чайных ложки. И не чего-нибудь, а гранулированного фосфорно-калийного удобрения.
Но лучший вариант — это микс:
1 чайная ложка суперфосфата
1 чайная ложка сульфата калия
Такая комбинация работает как энергетический коктейль — стимулирует корневую систему, ускоряет рост, делает плети крепче, а урожай — обильнее и вкуснее.
Чтобы огурцы не погибли от коварных грибков, важно позаботиться о профилактике. Поэтому вместе с удобрением в каждую лунку стоит добавить по 2 таблетки "Глиокладина". Это биологический фунгицид, который предотвращает грибковые болезни уже на старте.
А чтобы зелёные плети не "схватили" фитофтору в сезон, нужно проводить регулярные обработки — отлично работает "Алирин-Б". Распылять лучше в сухую безветренную погоду, начиная с момента, когда растения приживутся.
Не стоит экономить на этом шаге: всё, что вы положите в лунку при посадке, — залог стабильного и здорового урожая. А с учётом погодных сюрпризов последних лет, такая профилактика — настоящая "страховка" на весь сезон.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.