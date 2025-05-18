Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание лука может превратиться в настоящее испытание — и вовсе не из-за сложности ухода. Основная проблема — коварная луковая муха. Её личинки появляются прямо из отложенных в почве яиц и безжалостно выгрызают сочные луковицы изнутри. Растение гибнет, а урожай оказывается безнадёжно испорчен.

Фото: Freepik by stockking Лук

Но есть проверенное средство, которое поможет не только спасти грядки, но и вырастить по-настоящему крупные луковицы. И оно у каждого под рукой.

Порошок против мухи и за урожай

Смесь на основе древесной золы — простая и мощная защита от вредителей. Чтобы её приготовить, нужно:

1 кг древесной золы

1 кг табачной пыли

5 столовых ложек пищевой соды

Все ингредиенты тщательно перемешивают и затем равномерно рассыпают по грядке.

Важно: посыпать лук нужно не один раз. Обработку проводят в мае-июне два или три раза — до того, как муха успеет отложить яйца.

Зола — не только от вредителей

Этот природный компонент обладает двойной пользой. Помимо отпугивания насекомых, зола стимулирует рост и развитие растения, активизируя обменные процессы. Лук начинает формировать крупные, плотные головки — как раз те самые, размером с кулак.

Эффект шире, чем кажется

Комбинация золы, табака и соды защищает не только от луковой мухи. Она помогает забыть о других неприятных соседях:

тля

слизни

долгоносик

Такая обработка — простая, недорогая и эффективная. И главное: проверена временем и дачниками со стажем.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

