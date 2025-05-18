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Сирень в вазе — и всё в жизни становится на свои места: не шутка, а проверенный эффект

1:29
Садоводство

Весной её аромат невозможно перепутать — густой, обволакивающий, словно сотканный из солнца и тишины. Сирень давно украшает улицы, палисадники и городские дворы. Но мало кто знает: не просто так люди с древности приносили букет сирени домой.

Сирень
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирень

Сирень — на удачу и спокойствие

Считается, что сирень наполняет жилище светлой энергией. Её цветы, особенно лиловые, будто вытягивают из дома тревоги, дарят гармонию и возвращают душевный покой. По старинным поверьям, сирень у кровати приносит вещие сны, а у входа — отпугивает завистников и злых людей.

Цветочная терапия без магии

Даже если обойтись без мистики, у сирени есть вполне реальное влияние — ароматерапевтическое. Её запах:

  • помогает расслабиться и снять стресс;

  • повышает концентрацию и настраивает на рабочую волну;

  • вдохновляет и пробуждает креативность;

  • даёт "пинок" тем, кто давно собирался начать что-то важное.

Психологи уверяют: запах сирени может действовать не хуже медитации. А в народе говорят проще — "расставь сирень в вазах, и воздух в доме станет легче".

Почему сирень — у каждого двора

Неудивительно, что этот кустарник сажают и возле многоэтажек, и на дачах. Он не только красив, но и заряжает пространство — будь то вера в приметы или эффект аромата, а лучше всё вместе.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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