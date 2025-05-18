Солнца нет — и не надо: эти цветы радуют даже в тени бетонных джунглей

Северная сторона — не приговор для цветоводов. Даже если окна вашей квартиры целый день прячутся в тени, есть растения, которым это только на пользу. Некоторые виды не просто мирятся с нехваткой света, а чувствуют себя в таких условиях вполне счастливо. И вот кто точно не подведёт.
Пеларгония (она же герань) прекрасно справляется даже при слабом освещении. Цветёт охотно, если её не загущать — именно теснота мешает ей развиваться, а не недостаток солнца. При этом герань легко переносит сухой воздух и редкие поливы, поэтому отлично подойдёт тем, кто любит растения, но не готов ухаживать за ними каждый день.
Папоротники, особенно нефролепис, прекрасно себя чувствуют вдали от прямых солнечных лучей. Листья взрослого нефролеписа достигают 1-1,5 метров в длину, превращая угол комнаты в настоящий зелёный водопад. Также для северных окон подойдут адиантум, даваллия, полиподиум, птерис и блехнум.
Неожиданно, но пальмы — отличные соседи для северных окон. Ливистона, финиковая пальма и хамедорея не боятся рассеянного света и ценятся за свою неприхотливость. Достаточно регулярного полива, лёгких подкормок и периодического опрыскивания, чтобы они радовали своим тропическим видом круглый год.
Северная сторона — не враг, а укромное убежище для тех, кто предпочитает полумрак. Главное — знать, кого звать в гости.
Тень — пространственное оптическое явление.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.