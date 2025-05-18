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Солнца нет — и не надо: эти цветы радуют даже в тени бетонных джунглей

Садоводство

Северная сторона — не приговор для цветоводов. Даже если окна вашей квартиры целый день прячутся в тени, есть растения, которым это только на пользу. Некоторые виды не просто мирятся с нехваткой света, а чувствуют себя в таких условиях вполне счастливо. И вот кто точно не подведёт.

Папоротник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Папоротник

Герань — выносливая классика

Пеларгония (она же герань) прекрасно справляется даже при слабом освещении. Цветёт охотно, если её не загущать — именно теснота мешает ей развиваться, а не недостаток солнца. При этом герань легко переносит сухой воздух и редкие поливы, поэтому отлично подойдёт тем, кто любит растения, но не готов ухаживать за ними каждый день.

Папоротники: зелёные облака в полутени

Папоротники, особенно нефролепис, прекрасно себя чувствуют вдали от прямых солнечных лучей. Листья взрослого нефролеписа достигают 1-1,5 метров в длину, превращая угол комнаты в настоящий зелёный водопад. Также для северных окон подойдут адиантум, даваллия, полиподиум, птерис и блехнум.

Пальмы тоже не прочь в тень

Неожиданно, но пальмы — отличные соседи для северных окон. Ливистона, финиковая пальма и хамедорея не боятся рассеянного света и ценятся за свою неприхотливость. Достаточно регулярного полива, лёгких подкормок и периодического опрыскивания, чтобы они радовали своим тропическим видом круглый год.

Северная сторона — не враг, а укромное убежище для тех, кто предпочитает полумрак. Главное — знать, кого звать в гости.

Уточнения

Тень — пространственное оптическое явление.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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