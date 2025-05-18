Клещи бегут с участка, едва почуяв запах этих четырёх зелёных охранников

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной и летом дача превращается в рай — и для людей, и, к сожалению, для клещей. Эти опасные насекомые несут угрозу не только для животных, но и для человека. Однако бороться с ними можно не только химией. Некоторые растения буквально "выкуривают" клещей с участка своим ароматом — и делают это эффективно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грядка

Вот четыре зелёных защитника, которые стоит завести каждому дачнику.

Полынь: сорняк, который лучше не трогать

Если на краю участка растёт полынь — не спешите её вырывать. Клещи не выносят её резкого запаха. Бонус: полынь отлично отпугивает и комаров. Просто дайте ей расти вдоль забора или рядом с хозпостройками.

Бархатцы: и красиво, и полезно

Эти яркие цветы не только украшают клумбы, но и работают как натуральный репеллент. Если равномерно распределить посадки бархатцев по участку, можно заметно сократить не только численность клещей, но и других насекомых-вредителей. Особенно хорошо они работают вдоль грядок и вокруг зоны отдыха.

Лаванда: ароматная защита

Лаванда — не только символ южной Франции, но и сильное средство против клещей, мошек и комаров. Её аромат не нравится паразитам, зато прекрасно расслабляет человека. Отличный выбор для посадки возле беседки или террасы.

Пижма: природный отпугиватель №1

Пижма — один из самых эффективных натуральных способов отпугнуть клещей. Даже если она растёт как дикое растение — оставьте её в укромных уголках участка. Есть и декоративные сорта, которые не уступают по силе, но при этом украсят ландшафт.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

