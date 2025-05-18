Эти четверо работают по ночам: яблоня цветёт, а урожай уже сгрызен

Яблони — украшение сада и источник ароматных фруктов, которые так хочется сохранить на зиму. Но у этого дерева есть свои "враги", и они действуют скрытно, но разрушительно. Вот четыре самых опасных насекомых, которые охотятся на яблоки — и способы, как с ними справиться.
Зелёная, чёрная или розовая — она встречается повсюду. Поселяется на молодых листьях и почках, высасывает соки, скручивает листья, а потом — прощай, рост и завязи. Признак заражения — свернувшиеся, высохшие листья и пятна на плодах.
Что делать:
Опрыскивать яблоню раствором пищевой соды: 4 ст. л. на 5 литров воды. Повторять каждые 10-14 дней до исчезновения вредителя.
Та самая, которая портит всё изнутри. Бабочка откладывает до 200 яиц, из которых вылупляются гусеницы. Они прогрызают плоды и оставляют за собой гниль, паутину и опадание завязей.
Что делать:
Поставить ловушки с сахарным сиропом и фонариком — бабочки активны в сумерках. Ловушки обновляют регулярно.
Ещё одна бабочка, но с другим методом вреда. Она высасывает сок из почек и цветков, оставляя после себя белый, липкий налёт. Почки не раскрываются, бутоны засыхают.
Что делать:
Опрыскивать насыщенно-розовым раствором марганцовки 1 раз в неделю.
Гусеница, которая поедает листья до "скелета", оставляя одни прожилки. Иногда переключается на плоды. Без листвы дерево теряет силы и урожай.
Что делать:
Сварить отвар из 1 кг сухой полыни на 2 литрах воды (20 минут). Разбавить до 10 литров, добавить 40 г жидкого хозяйственного мыла. Обрабатывать 2-3 раза в месяц.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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