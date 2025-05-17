Пышно цвела, а потом почернела: грибок, который превращает вишню в сухостой

Вишня только зацвела — самое время действовать. Если упустить момент, любимое дерево может погибнуть всего за один сезон. Причина — монилиальный ожог, опасное грибковое заболевание, которое буквально выжигает ветви изнутри.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Что это за болезнь

Монилиоз поражает вишню именно в период цветения. Грибок проникает в цветок через пестик и начинает быстро распространяться. Первые признаки — как будто ветви обожгло огнём: листья вянут, чернеют, но остаются на дереве. Без обработки заболевание уничтожает не только урожай, но и всю крону.

Почему нужно торопиться

Секрет вишни — в особенностях цветения. У многих сортов пестик выдвигается вперёд раньше, чем распустится сам бутон. Именно в этот момент растение особенно уязвимо: грибок может попасть внутрь ещё до того, как появятся лепестки.

Поэтому обрабатывать деревья нужно не после, а до массового цветения — в фазе "раскрывающегося бутона".

Чем обрабатывать

Для профилактики и защиты от монилиоза подойдут следующие препараты:

"Азофос" — в концентрации не выше 1%;

"Хорус" — хорошо работает при прохладной погоде;

"Силлит" — мощная защита на начальной стадии.

Обработку проводят в сухую безветренную погоду, строго по инструкции. Один опрысканный день — и дерево будет защищено от самого опасного весеннего врага.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

