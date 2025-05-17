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Пышно цвела, а потом почернела: грибок, который превращает вишню в сухостой

Садоводство

Вишня только зацвела — самое время действовать. Если упустить момент, любимое дерево может погибнуть всего за один сезон. Причина — монилиальный ожог, опасное грибковое заболевание, которое буквально выжигает ветви изнутри.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Что это за болезнь

Монилиоз поражает вишню именно в период цветения. Грибок проникает в цветок через пестик и начинает быстро распространяться. Первые признаки — как будто ветви обожгло огнём: листья вянут, чернеют, но остаются на дереве. Без обработки заболевание уничтожает не только урожай, но и всю крону.

Почему нужно торопиться

Секрет вишни — в особенностях цветения. У многих сортов пестик выдвигается вперёд раньше, чем распустится сам бутон. Именно в этот момент растение особенно уязвимо: грибок может попасть внутрь ещё до того, как появятся лепестки.

Поэтому обрабатывать деревья нужно не после, а до массового цветения — в фазе "раскрывающегося бутона".

Чем обрабатывать

Для профилактики и защиты от монилиоза подойдут следующие препараты:

  • "Азофос" — в концентрации не выше 1%;

  • "Хорус" — хорошо работает при прохладной погоде;

  • "Силлит" — мощная защита на начальной стадии.

Обработку проводят в сухую безветренную погоду, строго по инструкции. Один опрысканный день — и дерево будет защищено от самого опасного весеннего врага.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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