Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 освежающих напитка, которые к лету помогут повысить ваш иммунитет
Как быть умнее за рулём: 7 секретных приёмов, которые знают только опытные водители
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Чемпионская гонка РПЛ: бывший нападающий назвал клуб, которому достаточно 2 побед
Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира

Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах

1:42
Садоводство

Кажется, что кабачки — одна из самых неприхотливых культур: растут быстро, цветут щедро, а урожай — ведрами. Но не всё так просто. Чтобы кусты действительно порадовали, важно не только вовремя поливать и рыхлить, но и правильно подбирать соседей по грядке.

Кабачок
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачок

Некоторые растения на одной грядке с кабачками превращают дачный успех в огородный провал. Причина — конкуренция, болезни и даже химические конфликты между культурами.

С кем кабачки несовместимы

Картофель

На первый взгляд — безобидный сосед. Но у этих культур много общих врагов: вредители и болезни почвы, особенно те, что поражают корни. Вместо сотрудничества получится борьба за питание, влагу и место. В итоге и картошка страдает, и кабачки отказываются плодоносить.

Огурцы

Родственники по семейству, но в жизни — соседи враги. Огурцы любят тень и густую зелень, а кабачки в таких условиях хиреют. Питательных веществ и воды им тоже не хватает, особенно если оба растения набрали силу.

Лук и чеснок

Хотя считаются универсальными защитниками сада, рядом с кабачками лук и чеснок могут тормозить развитие завязей. Есть мнение, что их фитонциды снижают активность опыления и рост кабачковых плодов.

Чтобы получить урожай крепких, мясистых кабачков, посадите их подальше от картофеля, огурцов и острых луковичных. Лучше всего кабачки чувствуют себя рядом с кукурузой, бобовыми, салатом и даже редисом — вот там и простор, и союзники.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Недвижимость
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей Аудио 
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Как быть умнее за рулём: 7 секретных приёмов, которые знают только опытные водители
Чемпионская гонка РПЛ: бывший нападающий назвал клуб, которому достаточно 2 побед
Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России
Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира
Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.