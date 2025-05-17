Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что кабачки — одна из самых неприхотливых культур: растут быстро, цветут щедро, а урожай — ведрами. Но не всё так просто. Чтобы кусты действительно порадовали, важно не только вовремя поливать и рыхлить, но и правильно подбирать соседей по грядке.

Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачок

Некоторые растения на одной грядке с кабачками превращают дачный успех в огородный провал. Причина — конкуренция, болезни и даже химические конфликты между культурами.

С кем кабачки несовместимы

Картофель

На первый взгляд — безобидный сосед. Но у этих культур много общих врагов: вредители и болезни почвы, особенно те, что поражают корни. Вместо сотрудничества получится борьба за питание, влагу и место. В итоге и картошка страдает, и кабачки отказываются плодоносить.

Огурцы

Родственники по семейству, но в жизни — соседи враги. Огурцы любят тень и густую зелень, а кабачки в таких условиях хиреют. Питательных веществ и воды им тоже не хватает, особенно если оба растения набрали силу.

Лук и чеснок

Хотя считаются универсальными защитниками сада, рядом с кабачками лук и чеснок могут тормозить развитие завязей. Есть мнение, что их фитонциды снижают активность опыления и рост кабачковых плодов.

Чтобы получить урожай крепких, мясистых кабачков, посадите их подальше от картофеля, огурцов и острых луковичных. Лучше всего кабачки чувствуют себя рядом с кукурузой, бобовыми, салатом и даже редисом — вот там и простор, и союзники.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

