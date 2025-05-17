Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах

Кажется, что кабачки — одна из самых неприхотливых культур: растут быстро, цветут щедро, а урожай — ведрами. Но не всё так просто. Чтобы кусты действительно порадовали, важно не только вовремя поливать и рыхлить, но и правильно подбирать соседей по грядке.
Некоторые растения на одной грядке с кабачками превращают дачный успех в огородный провал. Причина — конкуренция, болезни и даже химические конфликты между культурами.
На первый взгляд — безобидный сосед. Но у этих культур много общих врагов: вредители и болезни почвы, особенно те, что поражают корни. Вместо сотрудничества получится борьба за питание, влагу и место. В итоге и картошка страдает, и кабачки отказываются плодоносить.
Родственники по семейству, но в жизни — соседи враги. Огурцы любят тень и густую зелень, а кабачки в таких условиях хиреют. Питательных веществ и воды им тоже не хватает, особенно если оба растения набрали силу.
Хотя считаются универсальными защитниками сада, рядом с кабачками лук и чеснок могут тормозить развитие завязей. Есть мнение, что их фитонциды снижают активность опыления и рост кабачковых плодов.
Чтобы получить урожай крепких, мясистых кабачков, посадите их подальше от картофеля, огурцов и острых луковичных. Лучше всего кабачки чувствуют себя рядом с кукурузой, бобовыми, салатом и даже редисом — вот там и простор, и союзники.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.