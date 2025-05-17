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Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах

1:49
Садоводство

Сладкий перец у дачников — овощ особенный. К нему, как к томатам и баклажанам, — особое внимание и надежды на богатый урожай. Но не всегда всё идёт гладко: пересадка, стресс, слабый старт — и плоды выходят мелкими и бледными.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Чтобы этого избежать, важно не просто вовремя посадить, но и правильно подкормить рассаду.

Почему перец "обижен" на пересадку

Корни у перца чувствительные. Даже если рассада росла в отдельных стаканчиках, при переносе в грунт растение всё равно испытывает стресс. А если повредить корни — можно надолго затормозить развитие куста.

Что помогает прижиться и расти

Решение простое — мягкая, но эффективная подкормка прямо в лунку. Главное — не переборщить, чтобы не сжечь нежные корни. Поэтому удобрение обязательно присыпают землёй перед тем, как высаживать саженец.

Что класть в лунку

Универсального рецепта нет — всё зависит от состава почвы. Но опытные огородники делятся проверенными вариантами:

  • костная мука — источник фосфора для развития корней и будущих плодов;

  • древесная зола — источник калия и защита от гнилей;

  • рыбная мука — также богата фосфором и азотом.

Особенно ценится зола от подсолнечника — в ней больше калия, чем в других.

Готовим идеальную смесь

Смешайте:

  • 2 стакана костной муки

  • 3 столовые ложки золы

В каждую лунку вносите по 2-3 столовые ложки получившейся смеси, обязательно прикрывая слоем земли. Только после этого высаживайте перец.

Такой приём помогает рассаде быстрее прижиться, а кустам — набрать силу и порадовать крупными, сочными плодами.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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