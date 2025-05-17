Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах

Сладкий перец у дачников — овощ особенный. К нему, как к томатам и баклажанам, — особое внимание и надежды на богатый урожай. Но не всегда всё идёт гладко: пересадка, стресс, слабый старт — и плоды выходят мелкими и бледными.
Чтобы этого избежать, важно не просто вовремя посадить, но и правильно подкормить рассаду.
Корни у перца чувствительные. Даже если рассада росла в отдельных стаканчиках, при переносе в грунт растение всё равно испытывает стресс. А если повредить корни — можно надолго затормозить развитие куста.
Решение простое — мягкая, но эффективная подкормка прямо в лунку. Главное — не переборщить, чтобы не сжечь нежные корни. Поэтому удобрение обязательно присыпают землёй перед тем, как высаживать саженец.
Универсального рецепта нет — всё зависит от состава почвы. Но опытные огородники делятся проверенными вариантами:
костная мука — источник фосфора для развития корней и будущих плодов;
древесная зола — источник калия и защита от гнилей;
рыбная мука — также богата фосфором и азотом.
Особенно ценится зола от подсолнечника — в ней больше калия, чем в других.
Смешайте:
2 стакана костной муки
3 столовые ложки золы
В каждую лунку вносите по 2-3 столовые ложки получившейся смеси, обязательно прикрывая слоем земли. Только после этого высаживайте перец.
Такой приём помогает рассаде быстрее прижиться, а кустам — набрать силу и порадовать крупными, сочными плодами.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
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