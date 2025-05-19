Урожай в два раза больше — и ни одной гнили: секрет не в сортах, а в соседях клубники

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая клубника есть почти на каждом участке. Но бывает, что даже самые старательные дачники получают урожай хуже ожидаемого — подвели болезни, вредители или капризная погода. Решение? Правильные соседи по грядке.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Почему клубника не любит одиночество

Смешанные посадки не только экономят место, но и:

защищают клубнику от вредителей и грибков;

улучшают состав почвы;

помогают растениям усваивать питательные вещества;

повышают общую урожайность с каждого метра грядки.

Существует и явление аллелопатии — влияние растений друг на друга через вещества, которые они выделяют в почву и воздух. Оно может быть как положительным, так и вредным. Поэтому соседей для клубники важно подбирать с умом.

Кто подходит клубнике

Фасоль. Обогащает почву азотом. Рядом с ней кусты становятся мощнее, а ягод — больше.

Лук и чеснок. Их резкий аромат отпугивает тлю, клещей и других вредителей.

Петрушка. Разрыхляет почву, привлекает полезных насекомых и отпугивает слизней.

Шпинат. Удерживает влагу и подавляет грибки благодаря сапонинам.

Салат. Покрывает почву, не давая сорнякам шанса и защищая корни от перегрева.

Редис. Быстро созревает, рыхлит грунт и улучшает его структуру.

Календула. Маскирует аромат клубники и отпугивает корневых нематод.

Шалфей. Пряный аромат путает улиток и привлекает пчёл — ягоды становятся ароматнее и вкуснее.

Правильно подобранные соседи — это естественная защита и удобрение в одном. А ещё - шаг к сладким, сочным ягодам и богатому урожаю.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

