Урожай в два раза больше — и ни одной гнили: секрет не в сортах, а в соседях клубники

Садовая клубника есть почти на каждом участке. Но бывает, что даже самые старательные дачники получают урожай хуже ожидаемого — подвели болезни, вредители или капризная погода. Решение? Правильные соседи по грядке.
Смешанные посадки не только экономят место, но и:
защищают клубнику от вредителей и грибков;
улучшают состав почвы;
помогают растениям усваивать питательные вещества;
повышают общую урожайность с каждого метра грядки.
Существует и явление аллелопатии — влияние растений друг на друга через вещества, которые они выделяют в почву и воздух. Оно может быть как положительным, так и вредным. Поэтому соседей для клубники важно подбирать с умом.
Правильно подобранные соседи — это естественная защита и удобрение в одном. А ещё - шаг к сладким, сочным ягодам и богатому урожаю.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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