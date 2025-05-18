Это не посадка, а подстава: как одна лунка портит два томата сразу

Эксперименты с томатами — дело тонкое. Кто-то советует добавлять в лунки золу, кто-то — сыворотку, а кто-то идёт дальше и предлагает… сажать по два куста в одну яму. Кажется, что это экономит место и удваивает урожай. Но на деле — всё совсем наоборот.
Томаты любят простор. Их корни активно разрастаются, кустам нужен свет, воздух и место для фотосинтеза. Посадите два растения в одну лунку — и вот что получаете:
конкуренция за воду и питание;
слабые, вытянутые кусты;
масса пустоцветов и мелких, недоразвитых плодов;
идеальные условия для грибка, особенно в теплице;
вспышки тли, белокрылки и прочих "гостей", которые первым делом атакуют ослабленные растения.
Влажность, теснота, плохая вентиляция — и вот уже на плодах появляются бурые пятна. А урожай? Его будет меньше, чем с одиночной посадки.
Один куст — одна лунка. Это не просто правило, это залог крепкого урожая. Когда томат получает достаточно пространства, он:
лучше укореняется;
быстрее развивается;
активнее цветёт и плодоносит;
формирует крупные, мясистые, сладкие плоды.
Агротехника — штука упрямая. Хочешь много томатов — не экономь на расстоянии.
Не стоит пытаться "выжать максимум" из одного квадратного метра. Лучше вырастить меньше кустов, но получить больше спелых, вкусных помидоров, чем забить грядку вплотную и собрать корзину разочарований.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.