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Это не посадка, а подстава: как одна лунка портит два томата сразу

1:40
Садоводство

Эксперименты с томатами — дело тонкое. Кто-то советует добавлять в лунки золу, кто-то — сыворотку, а кто-то идёт дальше и предлагает… сажать по два куста в одну яму. Кажется, что это экономит место и удваивает урожай. Но на деле — всё совсем наоборот.

Сбор томатов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор томатов

Почему густая посадка = беда

Томаты любят простор. Их корни активно разрастаются, кустам нужен свет, воздух и место для фотосинтеза. Посадите два растения в одну лунку — и вот что получаете:

  • конкуренция за воду и питание;

  • слабые, вытянутые кусты;

  • масса пустоцветов и мелких, недоразвитых плодов;

  • идеальные условия для грибка, особенно в теплице;

  • вспышки тли, белокрылки и прочих "гостей", которые первым делом атакуют ослабленные растения.

Влажность, теснота, плохая вентиляция — и вот уже на плодах появляются бурые пятна. А урожай? Его будет меньше, чем с одиночной посадки.

Что работает лучше

Один куст — одна лунка. Это не просто правило, это залог крепкого урожая. Когда томат получает достаточно пространства, он:

  • лучше укореняется;

  • быстрее развивается;

  • активнее цветёт и плодоносит;

  • формирует крупные, мясистые, сладкие плоды.

Агротехника — штука упрямая. Хочешь много томатов — не экономь на расстоянии.

Не стоит пытаться "выжать максимум" из одного квадратного метра. Лучше вырастить меньше кустов, но получить больше спелых, вкусных помидоров, чем забить грядку вплотную и собрать корзину разочарований.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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