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Клубника поспела раньше на 2 недели: что подсыпают в грядки самые хитрые

1:57
Садоводство

Хотите собрать первый урожай клубники уже в начале сезона — без теплиц, без суперсортов и без танцев с бубном? Всё, что нужно — это флакончик йода и немного терпения.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Почему йод работает

Йод — не просто антисептик. В саду он действует как стимулятор роста, иммуномодулятор и защитник от грибков. Он:

  • активирует ферменты, ускоряющие обмен веществ;

  • усиливает синтез белков и аминокислот;

  • помогает растению усваивать азот;

  • создаёт защитную плёнку, которая отпугивает вредителей и грибковые споры.

В результате — плоды начинают наливаться быстрее, становятся слаще и приобретают здоровый блеск.

Как приготовить волшебный раствор

Идеальное время — фаза "зелёной клубники", когда плоды сформировались, но ещё не начали краснеть. Вот простой рецепт:

  • 10 капель 5% йода,

  • 10 литров воды,

  • 1 литр молочной сыворотки (или простокваши).

Сыворотка смягчает действие йода и помогает создать на листьях защитную микроплёнку. Опрыскивайте вечером, уделяя внимание и нижней стороне листьев.

Результат? Уже через 5-7 дней ягоды станут крупнее и ярче, а через 10-14 дней начнут массово созревать — раньше обычных сроков.

Бонусный рецепт: йод + зола

Для усиленного питания можно использовать и подкорневой вариант:

  • 10 капель йода,

  • полстакана древесной золы,

  • 10 литров тёплой воды.

Поливать строго под корень — по 1 литру под каждый куст. Делать это нужно сразу после приготовления раствора, не хранить! Повторять 3 раза с интервалом в 2 недели.

Что важно помнить

  • Никогда не опрыскивайте в солнечный день — капли могут сработать как линзы и обжечь листья.

  • Не превышайте дозировку: переизбыток йода вредит растениям.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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