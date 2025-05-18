Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель действительно неприхотлив, но это не значит, что он растёт сам по себе. Чтобы получить крупные, вкусные клубни и крепкие кусты, растению нужна помощь — правильная и своевременная подкормка.

Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картофель

Почему важно удобрять до цветения

В среднем за сезон картофель удобряют 3-4 раза. Первые две подкормки проводят, как только появляются всходы и незадолго до начала цветения. Именно в это время культура формирует зелёную массу, корни и закладывает будущий урожай.

До цветения особенно важно:

азот — для роста ботвы и общей энергии растения;

фосфор и калий — для формирования клубней;

цинк и бор — для улучшения вкуса и устойчивости к болезням.

Натуральные подкормки: золой, навозом и дрожжами

Одно из самых универсальных решений — зола. Она обогащает почву калием и микроэлементами. Растворите 1 стакан золы в 10 литрах воды, дайте настояться сутки и полейте кусты (по стакану на каждое растение).

После появления всходов подкармливают и раствором навоза (1 л на 10 л воды), заливая его между рядами. Такой настой укрепляет растения и стимулирует рост.

Полезна также дрожжевая подкормка — настоящий витаминный коктейль. Раствор готовится из 10 г сухих дрожжей, 50 г сахара и 10 л воды. После суток брожения смесь разводят водой в пропорции 1:5 и поливают картофельные бороздки.

Что с минеральными удобрениями

Минеральные комплексы удобны тем, что содержат все необходимые вещества в сбалансированных пропорциях. Главное — подобрать их по фазе роста:

сначала азот,

перед цветением — фосфор,

ближе к уборке — калий.

Перед применением обязательно читайте инструкцию и надевайте перчатки — некоторые компоненты могут быть агрессивны.

Маленький секрет

Если добавить в органическое удобрение немного торфа, оно станет ещё полезнее. А компост из растительных остатков с золой даст картофелю всё необходимое, чтобы выдать двойной урожай.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

