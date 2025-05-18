Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если вы собрались в Австрию и далее на автомобиле, изучите карту объезда - реконструкция дорог продолжается
Съедобные ласточкины гнезда: почему птичья слюна стоит целое состояние
Взрыв вкуса: этот блендерный торт с овощами покорит сердца даже гурманов – быстрее не бывает!
Секрет ослепительной улыбки: эти оттенки помады творят чудеса с вашими зубами
На вид чисто, а по факту — зоопарк микробов: когда мыть руки обязательно
Битва с инфляцией: Сергей Миронов предлагает кардинальное изменение НДС
Лишний вес исчезнет за месяц: вот как тип тренировки и время суток влияют на похудение
Солнца нет — и не надо: эти цветы радуют даже в тени бетонных джунглей
Японская Атлантида: под водой нашли пирамиды — и никто не может объяснить, как они там оказались

Преимущества васильков в саду: красота и неприхотливость

3:45
Садоводство » Цветы

Васильки — это красивые, яркие цветы, которые идеально украсят ваш дачный участок. Они невередливы в уходе, неприхотливы и привлекают внимание своим ярким синим или фиолетовым цветением. 

Васильки
Фото: Own work by Marta Tamm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Васильки

Выбор места и подготовка почвы

Первое, что нужно сделать перед посадкой васильков, — выбрать подходящее место. Эти цветы предпочитают солнечные участки, хотя могут расти и в полутени. Однако обильное цветение будет именно на солнечных местах.

Подготовка почвы:

  • Васильки предпочитают легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слегка щелочной реакцией.
  • Перед посадкой проверьте кислотность почвы. Если почва слишком кислой, можно добавить известь.
  • Перекопайте участок, добавив перегной или компост для улучшения структуры и питательных свойств почвы.

Выбор семян

Существует несколько видов васильков, но самые популярные для садоводов — это василек синий (Centaurea cyanus) и василек густоцветковый (Centaurea montana). Выбирайте семена в зависимости от ваших предпочтений по цвету и форме цветков.

Посев семян

Васильки можно сеять семенами прямо в открытый грунт или подращивать рассаду. Рассмотрим оба метода.

Посев в открытый грунт:

  • Семена васильков сеют с апреля до конца мая, когда почва достаточно прогрета.
  • Распределите семена по грядке и слегка присыпьте почвой.
  • Полейте посадки и следите за влажностью почвы до появления всходов (обычно это происходит через 1-2 недели).

Выращивание рассады:

  • Сеять семена можно в конце марта или начале апреля в контейнерах с питательным грунтом.
  • Заглубите семена на 1-2 см и накройте пленкой до появления всходов.
  • После появления первых листьев, рассаду можно пикировать в отдельные горшочки.
  • На постоянное место рассаду высаживают в мае, когда минуют заморозки.

Уход за растениями

Уход за васильками несложен и включает в себя несколько основных моментов:

  • Полив: васильки не требуют частого полива, но в засушливый период нужно следить за состоянием почвы. Поливайте растения, когда верхний слой почвы начинает подсыхать.
  • Удобрения: в период активного роста можно подкормить васильки комплексным удобрением. Однако в большинстве случаев натурального питания от хорошей почвы будет достаточно.
  • Обрезка: чтобы продлить период цветения, удаляйте увядающие цветы. Это также способствует образованию новых бутонов.
  • Защита от болезней и вредителей: васильки достаточно устойчивы к заболеваниям. Однако в условиях высокой влажности могут поражаться грибковыми заболеваниями. Регулярно проверяйте растения и при необходимости обрабатывайте фунгицидами.

Сбор семян

Если вы хотите сохранить семена васильков для следующего сезона, отслеживайте их зрелость. Собирайте семена, когда цветки полностью отцветут и начинают высыхать. Они легко отделяются от корзинок, и их можно хранить в сухом, затемненном месте до весны.

Выращивание васильков на дачном участке — это не только легкое, но и приятное занятие. Эти удивительные цветы порадуют вас ярким цветением и станут неотъемлемой частью вашего сада. Выбирайте подходящее место, заботьтесь о растениях, и вы сможете наслаждаться красотой васильков на протяжении всего лета!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф
Авто
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил
Еда и рецепты
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Александр Васильев рассказал, что купил недвижимость за рубежом за копейки
Удивительный способ полива кабачков: как вырастить гигантские плоды
Проблемы с кожей и животом? Эта "пищеварительная губка" убирает и прыщи, и вздутие
Новые поправки в закон: как здоровье водителя может стать причиной лишения прав
Чёрная дыра сбилась с пути — и съела звезду: космос подкидывает новый кошмар
Клещи бегут с участка, едва почуяв запах этих четырёх зелёных охранников
Картины в интерьере: магия, которая работает без ремонта
Прорыв в медицине: вакцину от аллергии на кошек готовят к массовым испытаниям
Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас
Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.