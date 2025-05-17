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Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая

3:47
Садоводство » Овощи

Полив картофеля – это один из ключевых факторов, влияющих на скорость роста и качество урожая. Правильный подход к поливу поможет избежать проблем, связанных с недостатком влаги и переувлажнением, а также обеспечит хороший рост корней и клубней. 

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

 Значение полива картофеля

Правильный полив картофеля способствует:

  • Формированию здоровых клубней и сильной корневой системы.
  • Увлажнению почвы, что влияет на доступность питательных веществ.
  • Предотвращению заболеваний, связанных с недостатком или избытком влаги.

Когда поливать картофель

Оптимальное время для полива картофеля зависит от стадии роста растения:

  • Первые недели: после пересадки клубней в открытый грунт, поливать нужно умеренно, чтобы не вымыть клубни и не вызвать гниение. Обычно достаточно дождевой воды.
  • Фаза роста: на этапе активного роста и образования клубней (примерно через 3-4 недели после посадки) необходимо увеличить количество воды. Это самый критический период для картофеля.
  • Перед цветением: за неделю до цветения полив стоит сократить, так как избыточная влага может привести к бурному росту ботвы в ущерб клубням.
  • Созревание клубней: за 2-3 недели до уборки картофеля полив прекращают, чтобы дать клубням возможность созреть и затвердеть.

Как поливать картофель

Способы полива могут варьироваться в зависимости от условий:

  • Дождевание: использование поливальных систем с дождеванием позволяет равномерно распределить воду. Этот метод подходит для ровных и открытых полей.
  • Капельный полив: один из наиболее эффективных способов полива, особенно в засушливых регионах, где вода расходуется экономно. Система капельного полива обеспечивает постоянное увлажнение корней без переувлажнения.
  • Ручной полив: в небольших огородах можно использовать лейку или шланг. Важно направлять струю воды под корень, избегая увлажнения листьев, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Количество воды

Количество воды зависит от состояния почвы, погодных условий и фазы роста картофеля:

  • Умеренный полив: в начале вегетационного периода картофелю требуется около 10-15 литров воды на квадратный метр, что эквивалентно 2-3 поливам в неделю.
  • Активный рост: в период активного роста, особенно в жаркую погоду, необходимо поливать более обильно — до 20-30 литров на квадратный метр.
  • Проверка влажности: для определения необходимости полива стоит регулярно проверять состояние почвы. Если верхний слой (до 4-5 см) подсох, можно проводить полив.

Рекомендации по поливу

  • Поливайте картофель в утренние или вечерние часы, чтобы избежать испарения влаги в жаркое время суток.
  • Избегайте переувлажнения: лучше поливать реже, но обильно.
  • При наличии медленных дождей, которые не могут обеспечить достаточное увлажнение, будьте готовы дополнительно поливать культурные растения.
  • Обратите внимание на погодные условия: в дождливую погоду полив можно сократить или отменить вовсе.

Правильный полив картофеля — это залог успешного урожая. Следуйте рекомендациям, отслеживайте состояние почвы и растение, и вы сможете получить здоровые клубни и высокий урожай. Помните, что каждая культура требует индивидуального подхода, и адаптируйте свои методы полива в зависимости от климатических условий и особенностей почвы. Удачи в вашем огороде!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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