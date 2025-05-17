Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России
Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира
Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык
Математика как верный союзник — упрощает вашу жизнь
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года

Физические ловушки для медведки: простой и эффективный метод

3:20
Садоводство » Вредители и болезни

Медведка — это опасный вредитель, способный нанести серьезный ущерб огороду, поедая корни и стебли молоденьких растений. Однако существует несколько способов борьбы с этим паразитом, которые позволяют сохранить здоровье ваших культур и не повредить экосистему вашего сада.

Профилактика

Первым шагом в борьбе с медведкой должна стать профилактика. Здоровый и сильный почвенный состав помогает растениям противостоять вредителям. Вот несколько рекомендаций:

  • Улучшение почвы: регулярно добавляйте в почву органические удобрения и компост, чтобы улучшить структуру и питательные вещества.
  • Ротация культур: избегайте посадки одних и тех же растений на одном месте из года в год, так как это привлекает медведку и других вредителей.
  • Севооборот: используйте различные культуры, чтобы сократить популяцию медведки.

Физические ловушки

Создание ловушек — один из самых эффективных способов борьбы с медведкой:

  • Ловушки из деревянных досок: положите несколько деревянных досок на уровне почвы. Медведки будут прятаться под ними, и вы сможете легко их собирать и удалять.
  • Сенные ловушки: сложите сено или солому в небольшие кучки на грядках. Вредители будут находить укрытие под сеном, и вам останется только периодически проверять и убирать их.

Природные враги

Иногда лучше всего использовать естественные методы контроля:

  • Птицы и грызуны: привлечение птиц, таких как воробьи, и других хищников может помочь снизить популяцию медведки. Установите скворечники и кормушки для птиц, чтобы создать идеальные условия для их жизни.
  • Домашние животные: коты и некоторые собаки могут помочь в борьбе с медведками, если вы их допустите на участок.

Использование натуральных средств

Процесс борьбы с медведкой можно значительно облегчить с помощью натуральных средств:

  • Настой чеснока: разбавьте настой чеснока с водой (1:10) и опрыскайте им растения и почву. Запах чеснока отпугнет медведок.
  • Перца и табака: используйте спиртовой экстракт красного перца или табака. Они также могут отпугнуть вредителей благодаря своему резкому запаху.
  • Натуральные репелленты: различные эфирные масла (например, масло мелиссы или лаванды) могут отпугивать медведку.

Биологические методы

Существуют также микроорганизмы и естественные препараты, которые могут помочь в борьбе с медведкой:

  • Нематоды: эти микроскопические черви, которые являются естественными врагами медведки, могут быть закуплены в специализированных магазинах. Они проникают в организм вредителя и способствуют его уничтожению, не нанося вреда растениям.

Борьба с медведкой — это важный аспект ухода за огородом, который требует комплексного подхода. Профилактика, ловушки, использование природных врагов и натуральных средств могут помочь вам справиться с этим вредителем, не вредя вашим растениям. Как и в любом деле, терпение и усердие обязательно приведут к положительным результатам, и ваш огород будет радовать вас богатым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира
Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык
Математика как верный союзник — упрощает вашу жизнь
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
Летний десерт, который не подведет: мороженое из йогурта за 3 ингредиента
Вы больше никогда не купите спрей от мух: всё, что вам нужно уже лежит в холодильнике
Вальсассина и водопад Троджиа: два сокровища в одном путешествии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.