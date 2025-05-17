Поливать или не поливать томаты сразу после высадки в землю

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Почему не стоит поливать томаты сразу после того, как вы их посадили? Кажется, что только что пересаженным саженцам нужна вода. Однако опытные садоводы знают: первое поливание после высадки может навредить! Секрет заключается в правильной подготовке лунки: если вы хорошо полите её перед посадкой (5-7 литров воды), этого запаса влаги хватит молодым томатам на 7-10 дней.

Главная задача растения после пересадки — не наращивание листвы, а укрепление корневой системы. Постоянное поливание мешает этому процессу: корни начинают "лениться" и остаются на поверхности, вместо того чтобы искать влагу в глубине почвы. Кроме того, избыточное поливание в холодную погоду может привести к грибковым заболеваниям.

Идеальная стратегия: перед посадкой тщательно полить лунку, аккуратно высадить саженцы и запастись терпением! Первое поливание следует провести только после высыхания верхнего слоя почвы на глубину 3-4 см. Это стимулирует развитие сильной корневой системы, что является залогом будущего урожая.