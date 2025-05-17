Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет нового тела: формула мышечного апгрейда, которую выбирают профи
Самый стильный Volvo, о котором все забыли: почему икона дизайна не стала лидером рынка
Он очень обеспеченный человек: продюсер раскрыл гонорары и райдер Сосо Павлиашвили
Столовая СССР: Топ-5 блюд, которых боялись, но всё равно ели
Звук тигра, которого нет: как устроен голос кошки и почему рычать не выходит
Старинные башни, пляжи и тайны: этот город на Крите не даст вам забыть ни одного мгновения
Миф и реальность: как находка ворона связана с богом Одином
Топ-5 люксовых средств для лица: звезды выбирают их не просто так...
Бабушкины секреты вкусной выпечки: пироги, ватрушки, кулебяка

Поливать или не поливать томаты сразу после высадки в землю

1:12
Садоводство » Овощи

Почему не стоит поливать томаты сразу после того, как вы их посадили? Кажется, что только что пересаженным саженцам нужна вода. Однако опытные садоводы знают: первое поливание после высадки может навредить! Секрет заключается в правильной подготовке лунки: если вы хорошо полите её перед посадкой (5-7 литров воды), этого запаса влаги хватит молодым томатам на 7-10 дней.

Главная задача растения после пересадки — не наращивание листвы, а укрепление корневой системы. Постоянное поливание мешает этому процессу: корни начинают "лениться" и остаются на поверхности, вместо того чтобы искать влагу в глубине почвы. Кроме того, избыточное поливание в холодную погоду может привести к грибковым заболеваниям.

Идеальная стратегия: перед посадкой тщательно полить лунку, аккуратно высадить саженцы и запастись терпением! Первое поливание следует провести только после высыхания верхнего слоя почвы на глубину 3-4 см. Это стимулирует развитие сильной корневой системы, что является залогом будущего урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Авто
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама Аудио 
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Наука и техника
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Ваш главный враг в тарелке: секреты самой популярной приправы
Почему зимой ваше лобовое стекло может треснуть без причины
Поливать или не поливать томаты сразу после высадки в землю
Выброс углерода в Китае снижается, но не всё так просто, как кажется
Почти 420 000 км на спидометре — и всё равно хотят 18 000 евро: что не так с этим Clio
Секреты сияющей кожи: почему молочный тоник станет лучшим помощником вашей красоты
Моторы легендарных танков СССР: сердце стальных гигантов
Вроде бы каша, а вроде бы десерт: как обмануть организм и порадовать мышцы одновременно
Сладко, но не вредно: творожный лайфхак для тех, кто хочет заботиться о себе
Укоренение и рост: как превратить один кактус в целую коллекцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.