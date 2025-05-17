Поливать или не поливать томаты сразу после высадки в землю

Почему не стоит поливать томаты сразу после того, как вы их посадили? Кажется, что только что пересаженным саженцам нужна вода. Однако опытные садоводы знают: первое поливание после высадки может навредить! Секрет заключается в правильной подготовке лунки: если вы хорошо полите её перед посадкой (5-7 литров воды), этого запаса влаги хватит молодым томатам на 7-10 дней.
Главная задача растения после пересадки — не наращивание листвы, а укрепление корневой системы. Постоянное поливание мешает этому процессу: корни начинают "лениться" и остаются на поверхности, вместо того чтобы искать влагу в глубине почвы. Кроме того, избыточное поливание в холодную погоду может привести к грибковым заболеваниям.
Идеальная стратегия: перед посадкой тщательно полить лунку, аккуратно высадить саженцы и запастись терпением! Первое поливание следует провести только после высыхания верхнего слоя почвы на глубину 3-4 см. Это стимулирует развитие сильной корневой системы, что является залогом будущего урожая.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.