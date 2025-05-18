Эти жуки спасают урожай по ночам — не давите их на грядке

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники знают, что пчёлы, шмели и божьи коровки — не просто милые гости на участке, а настоящие труженики. Но есть и менее известные насекомые, которых чаще путают с вредителями, хотя на деле — они ваши союзники.

Фото: commons.wikimedia.org by Alois Wüst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Черные стражи грядок

Возьмём, к примеру, жужелиц. Эти крупные чёрные жуки — настоящие хищники. Их любимое блюдо — слизни и улитки. Они тихо охотятся по ночам, очищая ваш огород от непрошеных гостей. Видите такого — не трогайте. Это ваш ночной охранник.

Клещевая коровка — миниатюрный ассасин

Малыш по имени стеторус, он же клещевая коровка, настолько мал, что может показаться пылинкой. Но для пылевых клещей он — настоящий кошмар. Именно таких мелких вредителей он поедает, защищая растения от повреждений.

Пестряк — ест всё, что портит деревья

Жук пестряк питается древесными вредителями: короедами, усачами, долгоносиками и прочими точильщиками. Но с ним есть нюанс: его личинки могут портить ульи пчёл. Если пасеки нет, бояться не стоит — это ценный санитар сада.

Солдатики без интереса к капусте

А вот красно-чёрный клоп-солдатик, вопреки страхам новичков, не портит грядки. Его интересуют тля, трипсы и даже слизни. Он тоже в команде полезных насекомых, хоть и выглядит грозно.

Муха, которая переоделась в осу

Журчалки — маленькие мухи, копирующие окраску ос или пчёл. Но они не жалят и не вредят. Их личинки — страшный сон для тли. Если видите таких — радуйтесь. Это ваш воздушный спецназ по борьбе с вредителями.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

