Урожай, который не подведёт: лучшие сорта яблок для сурового климата

Яблоки давно стали символом здоровья, но и среди них есть свои "чемпионы". Одни радуют вкусом, другие — устойчивостью к болезням, а третьи — почти не требуют химии. И да, не всё так просто с цветом: зелёные действительно считаются чуть полезнее, но красные и жёлтые сорта недооценивать точно не стоит.
Этот сорт родом из Румынии. Главное достоинство — полная невосприимчивость к парше. А это значит, что деревья почти не обрабатывают химикатами. Яблоки зелёные, с красными полосками, дорастают до 140 граммов.
Российский сорт, который славится стабильной урожайностью. Яблоки среднего размера (около 120-140 г), но каждый год — как по плану.
Выведен для холодного климата. Деревья плодоносят уже на 2-3 год, яблоки (100-120 г) убирают в начале осени. Устойчивость к болезням — высокая, зимостойкость — отличная.
Американец, который не болеет и плодоносит уже на второй год. Зимостойкость — средняя, зато плоды радуют размером: 150-180 г.
Немецкий сорт с эффектным видом. Яблоки крупные — до 160 г, могут храниться до 5 месяцев. Устойчив к болезням, но зиму переносит плохо.
Легенда из США. За вкусом гоняются садоводы по всему миру. Яблоки не крупные (≈100 г), но вкус компенсирует всё. Важно: при перегрузе деревьев плоды мельчают. Плодоношение начинается на 4-й год.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.