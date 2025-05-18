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Урожай, который не подведёт: лучшие сорта яблок для сурового климата

1:56
Садоводство

Яблоки давно стали символом здоровья, но и среди них есть свои "чемпионы". Одни радуют вкусом, другие — устойчивостью к болезням, а третьи — почти не требуют химии. И да, не всё так просто с цветом: зелёные действительно считаются чуть полезнее, но красные и жёлтые сорта недооценивать точно не стоит.

Яблоко
Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яблоко

"Ромус-1" — минимум химии, максимум пользы

Этот сорт родом из Румынии. Главное достоинство — полная невосприимчивость к парше. А это значит, что деревья почти не обрабатывают химикатами. Яблоки зелёные, с красными полосками, дорастают до 140 граммов.

"Орловский пионер" — урожай как по расписанию

Российский сорт, который славится стабильной урожайностью. Яблоки среднего размера (около 120-140 г), но каждый год — как по плану.

"Приам" — сибирская закалка

Выведен для холодного климата. Деревья плодоносят уже на 2-3 год, яблоки (100-120 г) убирают в начале осени. Устойчивость к болезням — высокая, зимостойкость — отличная.

"Прима" — первый в списке

Американец, который не болеет и плодоносит уже на второй год. Зимостойкость — средняя, зато плоды радуют размером: 150-180 г.

"Глостер" — красавец с характером

Немецкий сорт с эффектным видом. Яблоки крупные — до 160 г, могут храниться до 5 месяцев. Устойчив к болезням, но зиму переносит плохо.

"Джонатан" — любимец гурманов

Легенда из США. За вкусом гоняются садоводы по всему миру. Яблоки не крупные (≈100 г), но вкус компенсирует всё. Важно: при перегрузе деревьев плоды мельчают. Плодоношение начинается на 4-й год.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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