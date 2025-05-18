Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о советской столовой: как было на самом деле
Неизвестная Греция: узнайте, почему скромная деревушка Гераки стоит вашего внимания
Ноги просят пощады: одна привычка делает лето невыносимым
Самая дорогая порода мира: за что мастифа продали за 1,5 миллиона
Без макияжа и шрамов: 41-летняя Алсу доказала отсутствие пластики
Джигурда вступился за Авербуха: неожиданный поворот в скандале вокруг Арзамасовой
Урожай, который не подведёт: лучшие сорта яблок для сурового климата
Прыщи исчезают, как по щелчку: пчёлы случайно раскрыли секрет, о котором молчали аптекари
10 ошибок при мытье посуды, которые совершают почти все

Топ-4 способа сделать дорожки на даче — от опилок до плитки

2:02
Садоводство

Кажется, что дорожки между грядками — это просто уютная деталь для "картинки". Но на самом деле они могут стать настоящими спасателями вашего урожая и облегчить дачную жизнь в разы.

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

Почему без дорожек — как без воды

Голая земля между посадками быстро пересыхает и буквально вытягивает влагу у растений по соседству. В итоге приходится чаще поливать, а корневая система страдает от стресса. Добавьте к этому неудобства при поливе, сборе урожая и прополке — и станет ясно: без чётко организованных проходов на участке не обойтись.

Продуманные дорожки — это про комфорт, экономию сил и здоровье ваших культур.

Проверенные способы обустройства дорожек

1. Опилки

Простой и бюджетный вариант.
Преимущества:

  • украшают участок;

  • улучшают структуру почвы при разложении.
    Толщина слоя — около 3 см. После укладки их обязательно нужно утрамбовать, иначе после дождя весь "декор" уплывёт.

2. Доски

Классика, особенно если есть обрезки после стройки.
Важно: выбирайте ровные, отшлифованные доски и обрабатывайте их защитным составом от гниения.
Плюс: после сезона их можно убрать и использовать снова.

3. Кирпич, галька, щебень

Красиво, практично, но потребует подготовки.

  • Основание нужно выровнять и углубить.

  • Кирпич укладывается вплотную, иначе со временем "разбежится".

  • Для сыпучих материалов нужны бортики на 2-5 см выше уровня дорожки, чтобы всё не разлетелось по огороду.

4. Тротуарная плитка

Стильно и долговечно.
Минусы: требует вложений и усилий.
Но есть лайфхак: сделать плитку своими руками из цементного раствора. Главное — уложить её на хорошо подготовленное основание и с бордюрами, иначе она быстро "уплывёт" в землю.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух
Туризм
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Последние материалы
Топ-4 способа сделать дорожки на даче — от опилок до плитки
Мифы о советской столовой: как было на самом деле
Неизвестная Греция: узнайте, почему скромная деревушка Гераки стоит вашего внимания
Ноги просят пощады: одна привычка делает лето невыносимым
Самая дорогая порода мира: за что мастифа продали за 1,5 миллиона
Без макияжа и шрамов: 41-летняя Алсу доказала отсутствие пластики
Джигурда вступился за Авербуха: неожиданный поворот в скандале вокруг Арзамасовой
Урожай, который не подведёт: лучшие сорта яблок для сурового климата
Прыщи исчезают, как по щелчку: пчёлы случайно раскрыли секрет, о котором молчали аптекари
10 ошибок при мытье посуды, которые совершают почти все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.