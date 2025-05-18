Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брови и губы, как у фильтра, но без макияжа: техника, которую выбирают
Пятна на диване? Вот как избавиться от них без дорогостоящих химикатов
Тайна Антиб: друг экс-мужа Кати Лель опроверг миф об утоплении и раскрыл новые детали исчезновения
Питание или тренировки: что стоит в приоритете, если хотите похудеть или набрать массу
Сливки делают своё дело: эта рыба получается настолько нежной, что все завидуют
Оружие, которым СССР активно торговал по всему миру
Парадокс долгого сна: почему после продолжительного отдыха болит голова
Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить

Скандалы на грядке: кто ссорится со свеклой и мешает ей расти

Садоводство

Свекла кажется неприхотливой, но порой ведёт себя как гурман — ей подавай рыхлую почву, солнце в полный рост и "вежливых" соседей. Именно от последнего зависит, будет ли она радовать борщами до весны или уйдёт в ботву и капризы.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Свекле не всё равно, кто рядом

Удачными соседями для неё считаются капуста, редис и огурцы — они помогают создать на грядке нужный микроклимат. Лук и чеснок защищают от вредителей, а базилик и шпинат работают как натуральные биостимуляторы.

Нейтральными спутниками считают морковь и кабачки — не мешают, но и особо не помогают. А вот что действительно важно — чтобы грядка хорошо освещалась, а почва была нейтральной и рыхлой.

Не дружит с агрессорами

Свекла не выносит конкуренции. Ей не по душе соседство с кукурузой и фасолью — те активно отбирают питание. Серьёзно замедляет рост горчица, если её использовали как сидерат. Также не стоит сажать свеклу после репы, картофеля и подсолнуха — почва после них уже "вымотана".

И ещё одно табу: не сажайте свеклу на том же месте два года подряд. Почва не успевает восстановиться — и в следующем сезоне урожая не дождаться.

Пространство — её личная территория

Свекле важно не тесниться. Для развития корнеплодов нужны расстояния: 8-10 см между растениями в ряду и 25-30 см между самими рядами. Только тогда клубни вырастут ровными, сочными и сладкими.

На самом деле, свекла не такая уж и привереда — просто у неё свои правила. Но если их соблюдать, она отблагодарит щедрым урожаем без лишней суеты.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил
Еда и рецепты
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил Аудио 
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Оружие, которым СССР активно торговал по всему миру
Парадокс долгого сна: почему после продолжительного отдыха болит голова
Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Сирень в вазе — и всё в жизни становится на свои места: не шутка, а проверенный эффект
Необрезанная сирень? Будьте готовы к неотвратимой катастрофе
Вечер без корма: опасные ошибки при кормлении кошки "с человеческого стола"
Эти гаджеты берут в поход даже те, кто не любит технику — и вот почему
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда
ТОП-5 звуков мотора, по которым советский водитель сразу понимал — что-то не то
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.