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Морковь кривая, капуста без кочана? Растения пытаются сказать вам кое-что важное

1:40
Садоводство

Кажется, что в саду всё просто: полил, удобрил — жди урожай. Но на деле растения тонко реагируют на каждую деталь, и если прислушаться, они сами подскажут, что не так.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Почему морковь кривая, а капуста без кочана

Не всегда дело в плохой земле. Морковь "корёжит" из-за нерегулярного полива — от засухи к потопу. А капуста может не завязываться просто потому, что ей не хватает солнца, а не удобрений.

Соседство решает

Бархатцы отпугивают нематод у томатов, чеснок сдерживает тлю на смородине. Это работает не хуже химии, но без лишних расходов — главное, заранее продумать схему посадки.

Полив: меньше — значит лучше

Пожелтевшие листья не всегда просят воды. Часто наоборот — корни загнивают от избытка влаги. Всё зависит от условий, а не от количества удобрений.

Почва — это язык, на котором "общаются" растения

Бобовые делятся азотом, лук отпугивает грибки, а корни выделяют вещества, влияющие на микрофлору. Даже мульча — не просто укрытие, а способ создать "уют" для дождевых червей, которые рыхлят почву лучше любой лопаты.

Сезонный ритм важнее удобрений

Холодная весенняя почва тормозит всходы — разогрейте грядки чёрной плёнкой. Осенью сажайте сидераты — горчицу или рожь. Это восстановит структуру почвы и снизит потребность в подкормках.

И помните: глубоко перекапывать — значит нарушить жизнь под землёй. Всё лучшее происходит на поверхности — стоит лишь внимательно наблюдать.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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