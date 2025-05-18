Два ряда, одна грядка — и целое ведро сладкой клубники раньше всех

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Забываем про скучные грядки с одинокими кустами в ряд. Голландцы давно вышли на новый уровень — до 2 кг ягод с одного куста, и дело тут не в дорогих удобрениях. Всё решает схема посадки.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Суть метода: два ряда вместо одного

Да-да, звучит странно, но в этом и есть гениальность. Грядка шириной 80 см делится на две рабочие полосы с проходом по центру — 30 см. С краёв, на расстоянии 25 см от прохода, высаживают два ряда клубники в шахматном порядке. Расстояние между кустами — 35 см.

Почему это работает

Больше солнца

При такой посадке листья не затеняют друг друга, как при однорядной схеме. Ягоды получают максимум света — это ускоряет созревание и повышает сахаристость. Лучше вентиляция

Проход и шахматное размещение — как вентиляционная система. Влага не застаивается, а грибок не успевает поселиться. Удобство для вас

Ягоды легко собирать с обеих сторон, не вытаптывая грядку.

Но важно: выбирайте компактные сорта — например, "Альба", "Хоней" или "Эльсанта". Слишком раскидистые кусты для этого метода не подойдут.

Подготовка и уход — всё просто

За месяц до посадки внесите на 1 м²: 5 кг компоста, 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия.

Сажайте так, чтобы точка роста была точно на уровне почвы.

Замульчируйте соломой или чёрным спанбондом — меньше сорняков, ягоды останутся чистыми.

Полив — только капельный. Лейка размоет землю, а болезни не заставят себя ждать.

Раз в 2 недели — опрыскивание кальциевой селитрой (10 г на 10 л воды). Ягоды станут плотнее и слаще.

Главное: не сажайте ремонтантные сорта в два ряда

Они требуют больше простора. Иначе урожай будет слабее обычного. Для них — старая добрая однострочная схема.

А теперь хорошая новость — при соблюдении всех условий, результат не заставит себя ждать. Уже в первый сезон ягоды созреют на 10-14 дней раньше, и урожайность вырастет в 1,5 раза.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

