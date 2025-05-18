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Обрезка и 200 метров — всё, что спасает грушу от гибели в малом саду

2:11
Садоводство

Вроде бы обычный хвойный кустик. Стоит себе спокойно на участке, радует глаз, прячет забор от соседей. А потом вдруг — ярко-оранжевые пятна на листьях груши, словно кто-то прошёлся по ним паяльником. И листья осыпаются уже в июле, а плоды покрываются буграми и становятся невкусными.

Груша
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груша

Виновник? Можжевельник.

Тихий сосед с грязным секретом

Можжевельник может быть красив, но он невольно превращается в инкубатор грибка Gymnosporangium sabinae. Этот паразит затаивается в ветках и годами не подаёт признаков жизни. Пока не наступит весна. Тогда с первыми дождями гриб пробуждается и запускает свои споры в воздух — а дальше ветер делает своё дело.

Груши страдают больше всех. Споры проникают в листья, образуя ржавчину, искривляют побеги, портят плоды. И самое печальное: от этого не спасут даже яблони и сливы — грибок мигрирует без разбору.

Как не потерять урожай (и груши, и хвою)

К счастью, выкорчёвывать можжевельник не обязательно. Но действовать нужно чётко:

  • До распускания почек — опрыскивание бордоской жидкостью или другим медьсодержащим препаратом.

  • Во время цветения груш — коллоидная сера, когда гриб наиболее агрессивен.

  • Каждый месяц — осмотр крон, удаление и сжигание больных ветвей.

На можжевельниках ищите утолщения на ветках — там часто затаиваются грибковые очаги. Их нужно вырезать и уничтожить.

Если позволяет место — держите хвойные и плодовые деревья на расстоянии от 150 до 200 метров. В маленьком саду поможет выбор устойчивых сортов: Бере Боск или Вильямс меньше страдают от ржавчины.

Почему нельзя закрывать глаза

Один заражённый куст — и через два сезона вы останетесь без груш совсем. Ржавчина не уходит сама, и чем дольше вы тянете, тем быстрее погибает сад. Профилактика и точечная обработка спасают и урожай, и ландшафт.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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