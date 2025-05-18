Обрезка и 200 метров — всё, что спасает грушу от гибели в малом саду

Вроде бы обычный хвойный кустик. Стоит себе спокойно на участке, радует глаз, прячет забор от соседей. А потом вдруг — ярко-оранжевые пятна на листьях груши, словно кто-то прошёлся по ним паяльником. И листья осыпаются уже в июле, а плоды покрываются буграми и становятся невкусными.
Виновник? Можжевельник.
Можжевельник может быть красив, но он невольно превращается в инкубатор грибка Gymnosporangium sabinae. Этот паразит затаивается в ветках и годами не подаёт признаков жизни. Пока не наступит весна. Тогда с первыми дождями гриб пробуждается и запускает свои споры в воздух — а дальше ветер делает своё дело.
Груши страдают больше всех. Споры проникают в листья, образуя ржавчину, искривляют побеги, портят плоды. И самое печальное: от этого не спасут даже яблони и сливы — грибок мигрирует без разбору.
К счастью, выкорчёвывать можжевельник не обязательно. Но действовать нужно чётко:
До распускания почек — опрыскивание бордоской жидкостью или другим медьсодержащим препаратом.
Во время цветения груш — коллоидная сера, когда гриб наиболее агрессивен.
Каждый месяц — осмотр крон, удаление и сжигание больных ветвей.
На можжевельниках ищите утолщения на ветках — там часто затаиваются грибковые очаги. Их нужно вырезать и уничтожить.
Если позволяет место — держите хвойные и плодовые деревья на расстоянии от 150 до 200 метров. В маленьком саду поможет выбор устойчивых сортов: Бере Боск или Вильямс меньше страдают от ржавчины.
Один заражённый куст — и через два сезона вы останетесь без груш совсем. Ржавчина не уходит сама, и чем дольше вы тянете, тем быстрее погибает сад. Профилактика и точечная обработка спасают и урожай, и ландшафт.
Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.