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Как вырастить сочную смородину, чтобы и варенье, и паста, и соус — без химии

1:56
Садоводство

Черная смородина давно переросла роль скромного вареньевого куста. В древности её использовали как природное лекарство, а сегодня учёные только подтверждают: в ней больше витамина C, чем в лимонах, и целый арсенал антиоксидантов, замедляющих старение.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Но чтобы куст действительно радовал урожаем, важно не просто посадить — а правильно ухаживать.

Обрезка — ваш главный инструмент

Смородина быстро стареет. Без регулярной обрезки куст загустевает, и ягоды мельчают. Весной обязательно вырезайте побеги старше 3 лет — они уже не плодоносят как прежде. Оставляйте сильные молодые ветки — на них будет основной урожай.

Больше сортов — больше ягод

Если посадить рядом 2-3 разных сорта, кусты начнут опылять друг друга, и вы получите в разы больше завязей. Это работает как естественный "ускоритель плодоношения".

Черная, красная, белая — каждая особенная

  • Черная — чемпион по витамину С и природный иммунобустер.

  • Красная — помогает снизить "плохой" холестерин.

  • Белая — нежнее, гипоаллергенна и подходит даже маленьким детям.

Не переувлажняйте

Смородина не любит, когда у корней застаивается вода. Если участок низкий, сделайте небольшую насыпь для посадки. А летом мульчируйте землю опилками или соломой — это сохранит влагу и охладит корни.

Урожай — это не только компот

Что делать с ведром ягод, если варенье уже надоело?

  • Заморозьте в один слой на подносе, а потом пересыпьте в пакет — ягоды не слипнутся.

  • Сделайте соус к мясу: потушите смородину с луком, чесноком и специями, а потом протрите через сито.

  • Или попробуйте десертную пасту: свежие ягоды + мёд + грецкий орех — и вкусно, и полезно.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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