Меньше копать — больше собирать: необычный способ улучшить грядки

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огородничество кажется сложным, пока не узнаешь простые правила, которые действительно работают. Без дорогих удобрений и магии — только здравый смысл и немного заботы о земле.

Фото: Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай

Не копайте почву — рыхлите

Начать стоит с земли. Она должна быть воздушной и богатой органикой. Но копать грядки лопатой — всё равно что взбивать белки миксером в кастрюле: можно, но слишком грубо. Лучше взять вилы или плоскорез — так почва сохранит структуру, а корешки легче освоятся.

Если у вас глина или песок — улучшайте состав: добавьте компост, перепревший навоз или торф. Это не только обогатит почву, но и поможет удерживать влагу.

Семена любят заботу

Выбирайте сорта под свой климат. Например, баклажаны — капризные южане, в холодных регионах им нужно "детство" в виде рассады. Зато скороспелые томаты выручат даже при коротком лете.

Перед посадкой семена можно замочить: сначала в слабом растворе марганцовки (обеззараживание), потом в стимуляторе роста — для бодрого старта.

Севооборот — не теория, а спасение от вредителей

Не сажайте одни и те же культуры на одном месте — это путь к уставшей почве и "домику" для болезней. Меняйте местами "вершки" и "корешки": после капусты — морковь, после томатов — лук.

Поливайте с умом

Огурцы любят "попить", а перцы и тыквы — умеренно. Капуста требует воды особенно в период завязывания кочанов. Главное — не холодной водой и не из шланга под напором, а тёплой и аккуратно.

Подкармливайте натурально

Зола — отличный источник калия и фосфора. Крапивный настой даст азот, а яичная скорлупа снизит кислотность. Но не переборщите! Перекормленные растения уйдут в ботву, а не в плоды.

Снимайте вовремя

Перезревшие плоды тормозят новые завязи. Кабачки и огурцы нужно снимать регулярно, иначе растение "задумается" и начнёт делать семена, а не вкусные овощи.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

