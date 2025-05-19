Никакой магии. Просто насыпал, перемешал — и теперь всё завидуют, как у меня растёт

Иногда вы делаете всё правильно: поливаете, удобряете, обрезаете — а растения всё равно не растут. Причина может скрываться под ногами. Точнее, в кислотности почвы. Излишне кислая среда тормозит рост культур, нарушает питание и даже делает растения уязвимыми к болезням. Но решение есть — и его активно используют опытные садоводы.
Когда pH почвы снижается, происходят следующие процессы:
В почве накапливаются алюминий и марганец — вещества, токсичные для корней
Нарушается усвоение кальция и магния
Фосфор становится недоступным для растений — он "связывается" железом и алюминием
Полезные бактерии не выживают в кислой среде, что снижает плодородие
Как результат — слабые всходы, деформированные листья и отсутствие урожая. А если на участке преобладает хвойный опад или используется кислая мульча, ситуация может усугубиться.
Самый надёжный способ — добавить молотый известняк. Это натуральный материал, который эффективно нейтрализует почвенные кислоты. Вариантов два:
Кальцитовый известняк — содержит карбонат кальция
Доломитовый известняк — содержит карбонат кальция и магния
Перед внесением извести важно провести анализ почвы. Это покажет, насколько сильно закислен участок и какой вид извести лучше подойдёт.
Получите данные анализа pH
Выберите подходящий тип извести
Внесите в почву в строго рекомендованной дозировке
Тщательно перемешайте с верхним слоем земли
Важно! Не переборщите. Слишком щелочная почва может обернуться новыми проблемами: дефицитом железа, цинка, марганца и чрезмерным размножением бактерий, особенно опасным для клубней и корнеплодов.
Известь лучше вносить осенью, чтобы она успела подействовать к весне
Не сочетайте её с аммиачными удобрениями — может снизиться эффективность
Если почва песчаная, добавляйте известь в два приёма, чтобы избежать скачков pH
Исправить кислотность — значит дать шанс растению раскрыться на полную мощность. И это вовсе не требует дорогих удобрений.
Водоро́дный показа́тель — мера кислотности водных растворов. Является способом выражения активности катионов водорода в растворах. Противоположна по знаку и равна по модулю десятичному логарифму активности (а) катионов водорода (Н+), выраженной в молях на литр, которую в сильно разбавленных растворах можно считать равной их равновесной молярной концентрации ([H+]):
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