Никакой магии. Просто насыпал, перемешал — и теперь всё завидуют, как у меня растёт

Иногда вы делаете всё правильно: поливаете, удобряете, обрезаете — а растения всё равно не растут. Причина может скрываться под ногами. Точнее, в кислотности почвы. Излишне кислая среда тормозит рост культур, нарушает питание и даже делает растения уязвимыми к болезням. Но решение есть — и его активно используют опытные садоводы.

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Почему кислотность — враг урожая

Когда pH почвы снижается, происходят следующие процессы:

В почве накапливаются алюминий и марганец — вещества, токсичные для корней

Нарушается усвоение кальция и магния

Фосфор становится недоступным для растений — он "связывается" железом и алюминием

Полезные бактерии не выживают в кислой среде, что снижает плодородие

Как результат — слабые всходы, деформированные листья и отсутствие урожая. А если на участке преобладает хвойный опад или используется кислая мульча, ситуация может усугубиться.

Как быстро повысить pH почвы

Самый надёжный способ — добавить молотый известняк. Это натуральный материал, который эффективно нейтрализует почвенные кислоты. Вариантов два:

Кальцитовый известняк — содержит карбонат кальция

Доломитовый известняк — содержит карбонат кальция и магния

Перед внесением извести важно провести анализ почвы. Это покажет, насколько сильно закислен участок и какой вид извести лучше подойдёт.

Как вносить известь правильно

Получите данные анализа pH Выберите подходящий тип извести Внесите в почву в строго рекомендованной дозировке Тщательно перемешайте с верхним слоем земли

Важно! Не переборщите. Слишком щелочная почва может обернуться новыми проблемами: дефицитом железа, цинка, марганца и чрезмерным размножением бактерий, особенно опасным для клубней и корнеплодов.

Советы от опытных огородников

Известь лучше вносить осенью , чтобы она успела подействовать к весне

Не сочетайте её с аммиачными удобрениями — может снизиться эффективность

Если почва песчаная, добавляйте известь в два приёма, чтобы избежать скачков pH

Исправить кислотность — значит дать шанс растению раскрыться на полную мощность. И это вовсе не требует дорогих удобрений.

Уточнения

Водоро́дный показа́тель — мера кислотности водных растворов. Является способом выражения активности катионов водорода в растворах. Противоположна по знаку и равна по модулю десятичному логарифму активности (а) катионов водорода (Н+), выраженной в молях на литр, которую в сильно разбавленных растворах можно считать равной их равновесной молярной концентрации ([H+]):

