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Такого урожая у вас ещё не было: томаты по методике с подвохом

2:11
Садоводство

Представьте: срываете томат, который не вмещается в две ладони. Соседи гадают, чем вы подкармливаете, а вы лишь хитро улыбаетесь. Всё дело в паре нестандартных приёмов, которые работают лучше любых подкормок.

Томаты "Бычье сердце"
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты "Бычье сердце"

Секрет в меди

Когда рассада окрепнет, сделайте у основания стебля небольшой надрез и вставьте в него кусочек медной проволоки. Звучит странно? А на деле — гениально. Медь блокирует поток питательных веществ вверх, и растение переключается с наращивания ботвы на производство плодов. Альтернатива — закопанная у корней медная монета.

Банановая кожура — лучше удобрения

Закопайте её у корней. Калий, содержащийся в кожуре, делает томаты мясистыми, а дождевые черви, привлечённые запахом, разрыхлят почву — бесплатно и без усилий.

Бор — для сладости

Чтобы помидоры были как конфеты, опрыскивайте листья раствором борной кислоты (1 г на литр воды) раз в две недели. Это активизирует обменные процессы и улучшает вкус.

Хотите завязей? Устройте стресс

Если кусты цветут, а плодов нет — слегка встряхните цветочные кисти или постучите по стеблю. Это "встряска" заставит растение срочно завязывать помидоры: сработает древний инстинкт выживания.

Уход, как по инструкции

  • Выбирайте биф-сорта: "Бычье сердце", "Король гигантов", "Розовый гигант".

  • Формируйте в один стебель, убирайте пасынки.

  • Оставляйте по 4-5 завязей на кисть, не больше.

  • Подвязывайте каждую кисть — иначе под весом урожая сломается.

Бонус: "подушка" под корень

Сделайте многослойную подкормку: компост → зола → трава. Такая смесь держит влагу и кормит растение весь сезон.

И главное: поливайте строго под корень, особенно в жару. Лейка сверху — и фитофтора не заставит себя ждать. А если плоды трескаются — вы слишком резко залили после засухи. Полив должен быть умеренным, но регулярным.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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