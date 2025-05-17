Выбрасываете сорняки? А зря — они могут превратить землю в чернозём

Большинство дачников с азартом и лопатой охотятся за сорняками, даже не подозревая, что тем самым вырывают из земли бесплатных помощников. А ведь именно они могут вернуть плодородие без всякой химии.

Фото: flickr.com by John Tann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сорняк

Удобрение, которое растёт само

Секрет — в почвенной микрожизни. Вырванные сорняки становятся пищей для бактерий и грибов, которые перерабатывают их в доступные растениям вещества. Это природная модель, которая веками поддерживала экосистему без всяких удобрений.

А мы? Мы выбрасываем зелёное золото за забор, а потом бежим в магазин за мешком минеральных подкормок.

Что делать с сорняками

Самый простой способ — закапывать сорняки прямо в землю. При посадке кабачков, томатов или перцев — просто бросьте в лунку немного измельчённой мокрицы, одуванчиков или лебеды. Но обязательно до появления семян! Иначе вместо урожая получите рассадник новых сорняков.

Если уже отцвели — на помощь придут два способа:

Компост с высокой температурой

"Сорняковое зелье": заливаете водой, настаиваете неделю — семена теряют всхожесть.

Пырей, осот и другие "живучие"

Многолетники коварны: корень осота прорастёт даже из обрывка. Поэтому их нужно подсушивать до хруста или вымачивать в бочке с травяным настоем — только тогда они становятся безопасным удобрением.

Бобовые — подарок почве

Клевер, вика, люпин — не только заглушают сорняки, но и насыщают почву азотом. Просто скашивайте их в цветении и заделывайте в почву — отличный зелёный компост, особенно перед посадкой капусты или томатов.

Простое правило, которое меняет всё

Чем больше органики остаётся в огороде, тем меньше нужно химии. Скошенная трава, сорняки, шелуха, очистки — это не мусор, а кирпичики будущего урожая.

Не выносите ничего за пределы участка. Через пару сезонов земля отблагодарит вас чёрным, пушистым гумусом и богатым урожаем — без всяких "волшебных" удобрений.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

