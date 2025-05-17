Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад

Компостная куча, которая выглядит как помойка, — не ошибка новичка, а результат неправильного подхода. Хотите, чтобы она стала настоящей сокровищницей для огорода, а не источником зловония? Начнём с главного: в компост нельзя бросать всё подряд.
остатки мяса и рыбы;
кожура цитрусовых;
продукты с плесенью или фитофторой;
чайные пакетики с пластиковыми вставками.
Такие "ингредиенты" только тормозят процесс и привлекают крыс.
Для правильной ферментации чередуйте зелёные и коричневые слои. Если запах всё же пошёл, добавьте золу или доломитовую муку — они нейтрализуют кислотность.
А чтобы отпугнуть мышей, прикопайте ветки бузины или полыни по краям — натуральный барьер работает лучше химии.
Заведи в куче калифорнийских червей — они переработают всё быстрее и насытят массу копролитами.
Сделай экспресс-компост: измельчи отходы, пролей их раствором дрожжей (100 г на 10 л воды), накрой плёнкой — и через пару месяцев получишь почти готовый гумус.
Компост нужно переворачивать раз в месяц, чтобы впускать кислород.
Если куча пересохла — полей настоем крапивы.
Если стала слишком влажной — добавь картон или газету.
И никаких цитрусовых! Они убивают полезную микрофлору, и ваш компост будет зря гнить месяцами.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
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