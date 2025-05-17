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Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад

Садоводство

Компостная куча, которая выглядит как помойка, — не ошибка новичка, а результат неправильного подхода. Хотите, чтобы она стала настоящей сокровищницей для огорода, а не источником зловония? Начнём с главного: в компост нельзя бросать всё подряд.

Компост
Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Что точно не должно попадать в компост:

  • остатки мяса и рыбы;

  • кожура цитрусовых;

  • продукты с плесенью или фитофторой;

  • чайные пакетики с пластиковыми вставками.

Такие "ингредиенты" только тормозят процесс и привлекают крыс.

Что подойдёт идеально:

  • овощные и фруктовые очистки
  • яичная скорлупа
  • кофейная гуща
  • бумага без краски
  • опилки, сухие листья и трава

Для правильной ферментации чередуйте зелёные и коричневые слои. Если запах всё же пошёл, добавьте золу или доломитовую муку — они нейтрализуют кислотность.

А чтобы отпугнуть мышей, прикопайте ветки бузины или полыни по краям — натуральный барьер работает лучше химии.

Ускоряем компостирование:

  • Заведи в куче калифорнийских червей — они переработают всё быстрее и насытят массу копролитами.

  • Сделай экспресс-компост: измельчи отходы, пролей их раствором дрожжей (100 г на 10 л воды), накрой плёнкой — и через пару месяцев получишь почти готовый гумус.

  • Компост нужно переворачивать раз в месяц, чтобы впускать кислород.

  • Если куча пересохла — полей настоем крапивы.

  • Если стала слишком влажной — добавь картон или газету.

И никаких цитрусовых! Они убивают полезную микрофлору, и ваш компост будет зря гнить месяцами.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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