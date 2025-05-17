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Как поливать огород раз в неделю и всё равно получить щедрый урожай

1:52
Садоводство

Засушливое лето — не приговор для дачника. Даже если на улице +35 и дождей не видно, урожай можно сохранить — главное, знать несколько хитростей. Всё решают выбор сортов, продуманный полив и борьба за каждую каплю влаги.

Огород
Фото: creativecommons.org by Myrna Litt is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Огород

Ставка на стойких

Для жары выбирайте культуры с глубокими корнями и крепким характером. У томатов это "Черный принц" и "Де Барао", у кабачков — "Арал" и "Якорь", из корнеплодов — свекла "Бордо" и морковь "Нантская". Эти сорта не капризничают и экономят воду.

Мульча — броня для земли

Накройте грядки слоем соломы, скошенной травы или опилок толщиной 5-7 см. Мульча держит влагу, охлаждает почву и душит сорняки. Под томаты и перцы можно постелить чёрную плёнку — она дополнительно накапливает ночное тепло.

Поливайте с умом

Лучше поливать реже, но обильно. Один раз в 5-7 дней, но так, чтобы вода уходила на глубину 30 см. Поверхностный полив испаряется до того, как дойдёт до корней.

Хитрость: вкопайте у корней перевёрнутую пластиковую бутылку с отрезанным дном — через горлышко вода уйдёт точно по назначению.

Сделайте тень

Жара губительна для растений, особенно в полдень. Натяните затеняющую сетку (оптимальная плотность — 40-50 %) или посадите подсолнухи и кукурузу с южной стороны грядок — они сыграют роль живой ширмы.

Гидрогель — в помощь

Добавьте гидрогель в лунки при посадке — он работает как мини-резервуар, впитывает воду и отдаёт её корням по мере необходимости. Особенно хорошо показывает себя в грядках с томатами, капустой и огурцами.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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