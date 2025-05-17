Забудьте про кактусы — теперь в моде мини-авокадо и манго

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Экзотика в доме — это не мечта, а вполне достижимый эксперимент. С помощью современных сортов и нехитрой агротехники даже в средней полосе можно вырастить… манго! Или авокадо. Или хотя бы декоративное мини-дерево, которое точно будет собирать восторженные взгляды.

Фото: Own work by हितेन्द्र के राम, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерево манго

Авокадо: эксперимент из косточки, который может увенчаться урожаем

Вырастить авокадо из косточки — классика жанра. Но если хотите не просто зелёный куст, а плоды, придётся подойти к делу серьёзно. Выбирайте морозостойкие сорта: например, "Mexicola" или "Bacon".

Как действовать:

прорастить косточку во влажном торфе;

после появления ростка 15 см — пересадить в кадку;

летом выносить на улицу, зимой держать при +10…+15°C;

на 3-4 год при цветении потребуется ручное опыление.

Карликовое манго: плод с характером и расписанием

Хочется настоящее манго? Придётся потратиться — на привитый саженец карликового сорта ("Alphonso", "Carrie"). Он подходит для кадочного выращивания в домашних условиях.

Советы по уходу:

грунт: смесь торфа, песка и компоста;

тёплый полив, ежемесячная подкормка;

лето — на солнце, зима — под фитолампой.

Первые плоды — через 4-5 лет, но ждать того стоит.

Личи и фейхоа: чуть проще, но не менее эффектно

Личи требует влажности: ему хорошо будет в теплице или возле увлажнителя. А вот фейхоа можно попробовать даже в южных регионах — он выдерживает морозы до -5°C под укрытием.

Советы для новичков

Выбирайте контейнерное выращивание: проще контролировать климат.

Будьте готовы заносить растения в дом при первых холодах.

Даже если урожая не будет — у вас останется эффектное экзотическое дерево.

Уточнения

Ма́нго или мангифера (лат. Mangifera), — род двудольных растений семейства Анакардиевые (Сумаховые). Один из видов этого рода — Манго индийское (Mangifera indica) — важная плодовая культура.

