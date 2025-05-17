Забудьте про кактусы — теперь в моде мини-авокадо и манго

Экзотика в доме — это не мечта, а вполне достижимый эксперимент. С помощью современных сортов и нехитрой агротехники даже в средней полосе можно вырастить… манго! Или авокадо. Или хотя бы декоративное мини-дерево, которое точно будет собирать восторженные взгляды.
Вырастить авокадо из косточки — классика жанра. Но если хотите не просто зелёный куст, а плоды, придётся подойти к делу серьёзно. Выбирайте морозостойкие сорта: например, "Mexicola" или "Bacon".
Как действовать:
прорастить косточку во влажном торфе;
после появления ростка 15 см — пересадить в кадку;
летом выносить на улицу, зимой держать при +10…+15°C;
на 3-4 год при цветении потребуется ручное опыление.
Хочется настоящее манго? Придётся потратиться — на привитый саженец карликового сорта ("Alphonso", "Carrie"). Он подходит для кадочного выращивания в домашних условиях.
Советы по уходу:
грунт: смесь торфа, песка и компоста;
тёплый полив, ежемесячная подкормка;
лето — на солнце, зима — под фитолампой.
Первые плоды — через 4-5 лет, но ждать того стоит.
Личи требует влажности: ему хорошо будет в теплице или возле увлажнителя. А вот фейхоа можно попробовать даже в южных регионах — он выдерживает морозы до -5°C под укрытием.
Выбирайте контейнерное выращивание: проще контролировать климат.
Будьте готовы заносить растения в дом при первых холодах.
Даже если урожая не будет — у вас останется эффектное экзотическое дерево.
Ма́нго или мангифера (лат. Mangifera), — род двудольных растений семейства Анакардиевые (Сумаховые). Один из видов этого рода — Манго индийское (Mangifera indica) — важная плодовая культура.
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