Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Срубили дерево — а пень остался, как упрямое напоминание о прошлом. Он мешает, портит вид, не даёт посадить ничего рядом. Экскаватор? Фреза? Дорого, громоздко и не всегда доступно. К счастью, есть простой, дешёвый и экологичный способ избавиться от , не разрушая участок.

Фото: toolserver.org by Parker D, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пень

Как действует натуральный способ

Вся хитрость — в ускорении естественного разложения древесины. Сама по себе она может стоять мёртвой в земле годами. Но если помочь процессу — всё пойдёт быстрее.

Что понадобится:

Азотное удобрение или мицелий грибов

Английская соль (сульфат магния) — опция для усиления

Вода и дрель

Инструкция: как «растворить» пень

Просверлите в пне отверстия

Диаметр — около 2 см, глубина — насколько позволит дрель. Распределите их по всей поверхности пня. Заполните отверстия

Засыпьте туда азотное удобрение (например, мочевину) или специальный грибной мицелий. Это создаёт идеальные условия для грибков, которые начнут поедать древесину изнутри. Полейте горячей водой

Это активирует процесс гниения и помогает веществам проникнуть глубже. Накройте плёнкой или мешковиной

Это создаст парниковый эффект, защитит от дождя и ускорит разложение. Повторяйте процедуру раз в месяц

Особенно после сильных осадков.

Ускорители процесса

Английская соль помогает разрушать структуру древесины и одновременно улучшает почву. Просто засыпьте её в отверстия и снова полейте водой.

Если рядом нет растений, можно использовать нитрат аммония — он сжигает древесину быстрее, но может повредить соседние культуры.

Сколько ждать

От нескольких недель (для небольших пней) до 6 месяцев — в зависимости от толщины и породы дерева. Но зато без выкорчёвывания, техники и потраченных нервов.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.



