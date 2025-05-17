Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете вырастить чеснок не по граммам, а по весу — май для этого решающий. Именно в этом месяце растение набирает силу, наращивает зелень, а позже начинает формировать головку. Но без правильного питания о крупных зубчиках можно забыть.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Рассказываем, чем удобрять чеснок в мае, чтобы собрать урожай, достойный вашей грядки.

Первая половина мая: заряд азота

Для озимого чеснока, у которого уже появилось 5-6 листьев, начинается фаза активного роста. Самое время дать растению азот, чтобы ускорить развитие зелёной массы.

Подходят:

Аммиачная селитра

Мочевина

Настой крапивы или мать-и-мачехи

Раствор перебродившей травы

Удобрения вносят под корень, после полива.

Середина мая: комплексная поддержка

Зелёная часть растёт, и растению требуется полный набор микро- и макроэлементов. В ход идут комплексные удобрения:

Нитроамофоска

Экофоска

Кемира-универсал

Древесная зола

Зола — ещё и натуральный антисептик, плюс улучшает структуру почвы.

Конец мая: внимание на головку

На этом этапе чеснок начинает формировать луковицу, поэтому ему необходимы калий и фосфор. Без них головки будут мелкими.

Рекомендуются:

Суперфосфат

Монофосфат калия

Смесь золы с борной кислотой

Подкормки вносят в влажную почву, под корень. Можно также провести внекорневую обработку по листу, особенно если весна выдалась сухой — через листья растение быстрее усвоит питание.

Альтернатива — народные средства

Для сторонников натурального подхода подойдут:

Настой луковой шелухи

Настой дрожжей

Разбавленная зола

Травяные настои (крапива, одуванчик)

Они мягко питают растения и одновременно отпугивают вредителей.

Не забывайте:

Подкармливать по инструкции — передозировка опасна.

Поддерживать влажность почвы, особенно после внесения сухих удобрений.

Регулярно пропалывать и рыхлить землю.

Следить за признаками луковой мухи — повреждённые перья лучше сразу удалять.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



