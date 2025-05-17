Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат

Если вы мечтаете вырастить чеснок не по граммам, а по весу — май для этого решающий. Именно в этом месяце растение набирает силу, наращивает зелень, а позже начинает формировать головку. Но без правильного питания о крупных зубчиках можно забыть.
Рассказываем, чем удобрять чеснок в мае, чтобы собрать урожай, достойный вашей грядки.
Для озимого чеснока, у которого уже появилось 5-6 листьев, начинается фаза активного роста. Самое время дать растению азот, чтобы ускорить развитие зелёной массы.
Подходят:
Аммиачная селитра
Мочевина
Настой крапивы или мать-и-мачехи
Раствор перебродившей травы
Удобрения вносят под корень, после полива.
Зелёная часть растёт, и растению требуется полный набор микро- и макроэлементов. В ход идут комплексные удобрения:
Нитроамофоска
Экофоска
Кемира-универсал
Древесная зола
Зола — ещё и натуральный антисептик, плюс улучшает структуру почвы.
На этом этапе чеснок начинает формировать луковицу, поэтому ему необходимы калий и фосфор. Без них головки будут мелкими.
Рекомендуются:
Суперфосфат
Монофосфат калия
Смесь золы с борной кислотой
Подкормки вносят в влажную почву, под корень. Можно также провести внекорневую обработку по листу, особенно если весна выдалась сухой — через листья растение быстрее усвоит питание.
Для сторонников натурального подхода подойдут:
Настой луковой шелухи
Настой дрожжей
Разбавленная зола
Травяные настои (крапива, одуванчик)
Они мягко питают растения и одновременно отпугивают вредителей.
Подкармливать по инструкции — передозировка опасна.
Поддерживать влажность почвы, особенно после внесения сухих удобрений.
Регулярно пропалывать и рыхлить землю.
Следить за признаками луковой мухи — повреждённые перья лучше сразу удалять.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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