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Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат

2:16
Садоводство

Если вы мечтаете вырастить чеснок не по граммам, а по весу — май для этого решающий. Именно в этом месяце растение набирает силу, наращивает зелень, а позже начинает формировать головку. Но без правильного питания о крупных зубчиках можно забыть.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Рассказываем, чем удобрять чеснок в мае, чтобы собрать урожай, достойный вашей грядки.

Первая половина мая: заряд азота

Для озимого чеснока, у которого уже появилось 5-6 листьев, начинается фаза активного роста. Самое время дать растению азот, чтобы ускорить развитие зелёной массы.

Подходят:

  • Аммиачная селитра

  • Мочевина

  • Настой крапивы или мать-и-мачехи

  • Раствор перебродившей травы

Удобрения вносят под корень, после полива.

Середина мая: комплексная поддержка

Зелёная часть растёт, и растению требуется полный набор микро- и макроэлементов. В ход идут комплексные удобрения:

  • Нитроамофоска

  • Экофоска

  • Кемира-универсал

  • Древесная зола

Зола — ещё и натуральный антисептик, плюс улучшает структуру почвы.

Конец мая: внимание на головку

На этом этапе чеснок начинает формировать луковицу, поэтому ему необходимы калий и фосфор. Без них головки будут мелкими.

Рекомендуются:

  • Суперфосфат

  • Монофосфат калия

  • Смесь золы с борной кислотой

Подкормки вносят в влажную почву, под корень. Можно также провести внекорневую обработку по листу, особенно если весна выдалась сухой — через листья растение быстрее усвоит питание.

Альтернатива — народные средства

Для сторонников натурального подхода подойдут:

  • Настой луковой шелухи

  • Настой дрожжей

  • Разбавленная зола

  • Травяные настои (крапива, одуванчик)

Они мягко питают растения и одновременно отпугивают вредителей.

Не забывайте:

  • Подкармливать по инструкции — передозировка опасна.

  • Поддерживать влажность почвы, особенно после внесения сухих удобрений.

  • Регулярно пропалывать и рыхлить землю.

  • Следить за признаками луковой мухи — повреждённые перья лучше сразу удалять.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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