Посадил и забыл: это растение само вытеснит сорняки и покроет землю ковром

Есть уголки в саду, где всё капризничает: тень, плотная почва, и ни одно растение не хочет расти как надо. А сорняки, наоборот, чувствуют себя как дома. Что делать? Посадить аджугу ползучую — и забыть про прополку.
Это почвопокровное растение не только живёт своей жизнью, но и перекрывает кислород сорнякам, создавая плотный и декоративный ковер. А через пару лет — весь проблемный участок будет выглядеть так, будто его аккуратно расстелили вручную.
1. Она всё делает сама.
Быстро разрастается за счёт ползущих побегов и укореняется в новых точках. Итог — ковёр из листвы, сквозь который не пробьются сорняки.
2. Декоративна круглый год.
Разные сорта аджуги бывают от зелёно-шоколадных до пестрых, с кремовыми и розовыми вкраплениями. Весной она цветёт синими, фиолетовыми или белыми свечками — и это нравится пчёлам.
3. Не капризничает.
Растёт в тени, у основания деревьев, между плиткой, на склонах. Не требует ни удобрений, ни регулярного полива. Главное — немного влажной почвы при посадке, потом справится сама.
4. Бонус для экосистемы.
Привлекает опылителей, даёт укрытие полезным насекомым, борется с эрозией и заменяет гербициды — натурально и без химии.
Под деревьями и кустарниками
Между плитами на дорожках
В кашпо и подвесных корзинах
На склонах, где не косишь
Как бордюр вдоль грядок
Можно сочетать с хостами, папоротниками, морозниками — получится природная и стильная композиция.
Сажают весной или осенью, избегая жары
Расстояние между саженцами — 20-30 см
В первый год растёт медленно, зато потом не остановить
Без бордюров может расползаться, но легко контролируется
При укоренении может привлекать слизней, потом проходит
Живу́чка ползу́чая (лат. Ajúga réptans) — многолетнее травянистое растение, вид рода Живучка (Ajuga) семейства Яснотковые (Губоцветные, Lamiaceae).
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