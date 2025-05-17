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Посадил и забыл: это растение само вытеснит сорняки и покроет землю ковром

2:11
Садоводство

Есть уголки в саду, где всё капризничает: тень, плотная почва, и ни одно растение не хочет расти как надо. А сорняки, наоборот, чувствуют себя как дома. Что делать? Посадить аджугу ползучую — и забыть про прополку.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Это почвопокровное растение не только живёт своей жизнью, но и перекрывает кислород сорнякам, создавая плотный и декоративный ковер. А через пару лет — весь проблемный участок будет выглядеть так, будто его аккуратно расстелили вручную.

Почему аджуга так хороша

1. Она всё делает сама.
Быстро разрастается за счёт ползущих побегов и укореняется в новых точках. Итог — ковёр из листвы, сквозь который не пробьются сорняки.

2. Декоративна круглый год.
Разные сорта аджуги бывают от зелёно-шоколадных до пестрых, с кремовыми и розовыми вкраплениями. Весной она цветёт синими, фиолетовыми или белыми свечками — и это нравится пчёлам.

3. Не капризничает.
Растёт в тени, у основания деревьев, между плиткой, на склонах. Не требует ни удобрений, ни регулярного полива. Главное — немного влажной почвы при посадке, потом справится сама.

4. Бонус для экосистемы.
Привлекает опылителей, даёт укрытие полезным насекомым, борется с эрозией и заменяет гербициды — натурально и без химии.

Где сажать аджугу

  • Под деревьями и кустарниками

  • Между плитами на дорожках

  • В кашпо и подвесных корзинах

  • На склонах, где не косишь

  • Как бордюр вдоль грядок

Можно сочетать с хостами, папоротниками, морозниками — получится природная и стильная композиция.

Что нужно знать

  • Сажают весной или осенью, избегая жары

  • Расстояние между саженцами — 20-30 см

  • В первый год растёт медленно, зато потом не остановить

  • Без бордюров может расползаться, но легко контролируется

  • При укоренении может привлекать слизней, потом проходит

Уточнения

Живу́чка ползу́чая (лат. Ajúga réptans) — многолетнее травянистое растение, вид рода Живучка (Ajuga) семейства Яснотковые (Губоцветные, Lamiaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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