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Слизни бегут, как ошпаренные: этот запах они не переносят

1:40
Садоводство

Садоводы знают: нет ничего обиднее, чем увидеть утром, как молодые побеги объедены слизнями. Эти ночные обжоры особенно активны в сырую погоду и способны за одну ночь свести на нет недели труда. Но, как оказалось, у них есть слабое место — обычный чеснок.

Огород
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Почему работает именно чеснок

Всё дело в аллицине — веществе с резким запахом, которое образуется при измельчении чеснока. Для человека он безвреден, а вот для слизней и улиток — как красная тряпка для быка. Это соединение не только отпугивает вредителей, но и мешает им вырабатывать слизь — то есть буквально парализует их движение.

"Слизни просто не могут передвигаться по обработанным растениям, — объясняет Джесси Эдгар из Sprouts of Bristol. — Они исчезают как по волшебству".

Как сделать чесночный спрей

Всё, что нужно — чеснок, вода и немного времени. Вот простой рецепт:

  1. Раздавите 3-4 зубчика чеснока.

  2. Залейте литром кипятка и дайте настояться до полного остывания.

  3. Процедите и налейте в пульверизатор.

  4. Опрыскивайте растения вечером, особенно после дождя.

Важно: средство нужно наносить раз в неделю, иначе эффект ослабеет.

Почему это лучше химии

  • Безопасно для домашних животных и детей.

  • Не вредит полезным насекомым и растениям.

  • Простое, дешёвое и эффективное средство, которое всегда под рукой.

Чеснок — не только для борща, но и для спасения грядок. И если слизни всё ещё ползают по вашему саду — возможно, просто пора достать чеснок.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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