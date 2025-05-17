Слизни бегут, как ошпаренные: этот запах они не переносят

Садоводы знают: нет ничего обиднее, чем увидеть утром, как молодые побеги объедены слизнями. Эти ночные обжоры особенно активны в сырую погоду и способны за одну ночь свести на нет недели труда. Но, как оказалось, у них есть слабое место — обычный чеснок.
Всё дело в аллицине — веществе с резким запахом, которое образуется при измельчении чеснока. Для человека он безвреден, а вот для слизней и улиток — как красная тряпка для быка. Это соединение не только отпугивает вредителей, но и мешает им вырабатывать слизь — то есть буквально парализует их движение.
"Слизни просто не могут передвигаться по обработанным растениям, — объясняет Джесси Эдгар из Sprouts of Bristol. — Они исчезают как по волшебству".
Всё, что нужно — чеснок, вода и немного времени. Вот простой рецепт:
Раздавите 3-4 зубчика чеснока.
Залейте литром кипятка и дайте настояться до полного остывания.
Процедите и налейте в пульверизатор.
Опрыскивайте растения вечером, особенно после дождя.
Важно: средство нужно наносить раз в неделю, иначе эффект ослабеет.
Безопасно для домашних животных и детей.
Не вредит полезным насекомым и растениям.
Простое, дешёвое и эффективное средство, которое всегда под рукой.
Чеснок — не только для борща, но и для спасения грядок. И если слизни всё ещё ползают по вашему саду — возможно, просто пора достать чеснок.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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