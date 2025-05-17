Шик, аромат и тень: эти растения создают сад, в который влюбляются

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пергола может стать настоящим сердцем сада — особенно если её оплетают вьющиеся растения с роскошными цветами и чарующим ароматом. Но какие именно выбрать, чтобы получился и тенистый уголок, и визуальный восторг?

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глициния

Вот 5 лучших кандидатов, которые создадут над головой живую цветущую арку — как в романтических фильмах про Италию.

1. Глициния — эффектный водопад из сирени

Это растение — номер один, если вы мечтаете о каскадах нежных соцветий. Весной вистерия выпускает длинные кисти белых или лавандовых цветов, заполняя сад сладким ароматом. Главное — крепкая конструкция: глициния мощная и быстро растёт. Плюс — её нужно регулярно обрезать, чтобы не превратилась в джунгли.

2. Клематис — цветущий марафон

Клематисы ценят за разнообразие сортов и долгий период цветения. Можно подобрать сорта так, чтобы одни зацветали весной, другие — летом, третьи — в начале осени. Корни любят тень, а побеги — солнце. Цветы крупные, яркие, с потрясающим выбором оттенков — от снежно-белых до бархатно-фиолетовых.

3. Плетистые розы — классика в лучшем виде

Розы создают атмосферу уюта и роскоши. Особенно эффектны сорта с ароматом: бледно-розовая "Щедрый садовник", лимонно-жёлтая Malvern Hills и винтажная Phyllis Bide. Розы требуют ухода и обрезки, но в благодарность подарят море цветков и ощущение сада из английской сказки.

4. Пассифлора — экзотика с усиками

Цветы пассифлоры выглядят как инопланетные создания: яркие, сложной формы, с легким тропическим ароматом. Быстро растёт, легко цепляется за опору и отлично чувствует себя на солнце. Главное — не переувлажнять почву.

5. Виноград — и красиво, и вкусно

Виноградная лоза создаёт приятную полутень, радует резной листвой и, конечно, гроздьями сочных ягод. Сначала она требует немного внимания — подвязать, направить, обрезать. Но уже через пару лет над вашей головой будет настоящий живой шатёр, от которого сложно оторваться.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

