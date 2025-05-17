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Маргаритки массово расцвели? Это не красота, а знак, что почва заболела

2:28
Садоводство » Цветы

Множество маргариток на газоне не только радует глаз, но и служит важным сигналом о состоянии почвы. Эти очаровательные цветы могут указывать на серьёзные проблемы с грунтом. Правильный уход и регулярное обслуживание помогут восстановить здоровье газона, сохранив красоту и функциональность вашего участка.

Маргаритки
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргаритки

Многочисленные маргаритки — признак нехватки питательных веществ в почве. Обычно они появляются на слабых, низкосортных участках с кислой почвой, препятствуя росту травы. Восстановление газона предполагает подкормку удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий, а также регулярное обслуживание.  

Вид маргариток радует многих любителей садоводства, однако их массовое появление может свидетельствовать о серьёзных проблемах с почвой. Хотя эти цветы красивые, их обилие — признак того, что почва бедна питательными веществами, что в долгосрочной перспективе может ослабить состояние газона. Если вовремя не принять меры, вместо аккуратного газона скоро может образоваться зона, покрытая цветами.

Предупреждающая роль маргариток  

В растительном мире эти цветы считаются классическими индикаторными растениями: их появление многое рассказывает о качестве почвы. Они особенно хорошо растут на бедных питательными веществами участках, где трава постепенно теряет силу и уступает место наростам.  

Многочисленные маргаритки часто сопровождаются низким уровнем pH — что усложняет травяной покров получение необходимых нутриентов. В результате формируется слабый газон, на котором свободно распространяются маргаритки, клевер и мох.  

Как поступать при обнаружении плохой почвы  

Чтобы спасти газон, важно действовать быстро. Если заметили много маргариток, нужно внести удобрения. Лучшие — с содержанием азота, фосфора и калия, которые укрепляют траву. Также поможет регулярная стрижка, рыхление почвы и посев новых семян — всё это способствует густоте травяного покрытия и вытеснению маргариток.  

Некоторое количество цветов оставить можно — они привлекают пчёл, съедобны и красиво украшают сад. Однако, если цветы начинают захватывать всё пространство, стоит принять меры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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