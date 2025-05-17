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Кофе против муравьёв и слизней: эффективный садовый лайфхак

2:15
Садоводство » Советы

Борьба с вредителями в саду часто кажется сложной и трудоёмкой задачей. Но что если под рукой есть простой и доступный помощник, который поможет избавиться от надоедливых насекомых без особых усилий? Оказывается, кофе — не только популярный напиток для человека, но и отличное натуральное средство для защиты сада от вредителей.

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Почему кофе эффективен против вредителей?

Кофейная гуща и настой содержат природные вещества, такие как кофеин и органические кислоты, которые отпугивают или даже убивают многих садовых вредителей:

  • Слизни и улитки плохо переносят текстуру кофейной гущи, она сушит их тело и действует как барьер.  
  • Муравьи и тля избегают участков с кофейной гущей из-за её запаха и химического состава.  
  • Некоторые вредные насекомые не переносят кофейный настой, который можно использовать для опрыскивания растений.

Как использовать кофе в саду?

  1. Разложите кофейную гущу вокруг растений, особенно у основания деревьев и на грядках – это создаст неприязненную среду для слизней и муравьёв. 
  2. Приготовьте кофейный настой: залейте несколько ложек молотого кофе горячей водой, дайте настояться и процеженным раствором опрыскайте растения против тли и грибковых заболеваний.  
  3. Используйте кофейную гущу в компосте: это улучшит структуру почвы и повысит её плодородие, одновременно отпугивая вредителей.

Почему это почти не требует усилий?

Большинство людей ежедневно готовят себе кофе, и гуща обычно оказывается в мусорном ведре. Просто собирайте её, немного высушите и используйте в саду — без химии, затрат и сложных процедур. Такой натуральный способ защиты не требует дополнительной обработки или покупки дорогих средств.

Использование кофе в саду — простой, экологичный и эффективный метод борьбы с вредителями. Он помогает сохранить растения здоровыми и снизить количество вредоносных насекомых без лишних затрат сил и времени. Опытные садоводы уже оценили этот доступный природный помощник — попробуйте и вы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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