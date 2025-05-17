Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться

Шершни и осы весной и летом — как незваные соседи, только хуже: шумные, агрессивные и, в отличие от соседей, ещё и жалят. Их укусы болезненны, а в случае аллергии — опасны для жизни. Хорошая новость: есть простой и безопасный способ избавиться от этих летающих хулиганов без капли химии.
Сделать эффективную ловушку для ос и шершней можно буквально за пять минут:
Возьмите пластиковую бутылку и отрежьте верхнюю часть.
Переверните её и вставьте внутрь, чтобы получилась воронка.
Смешайте 200 мл пива и 2 чайные ложки сахара, перелейте смесь в бутылку.
Запах сладкого и брожения действует на насекомых, как сирена — они летят внутрь, но выбраться уже не могут. Готовую ловушку можно подвесить на дерево или просто поставить у входа. Работает особенно эффективно, если рядом уже есть гнездо.
Есть и ещё один способ, который действует профилактически — растения-репелленты. Осы и шершни не выносят:
Лаванду
Герань
Мяту
Тимьян
Анютины глазки
Одуванчик
Полынь
Вырастите их в саду или хотя бы в горшках на подоконнике — и шанс, что жалящие вредители задержатся у дома, резко снизится.
Простая бутылка с пивом и немного сахара способны заменить целый арсенал аэрозолей. А если дополнить это зелёной защитой из трав и цветов — летом можно спокойно дышать, не оглядываясь на гудящих мстителей.
О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.
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