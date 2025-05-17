Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о карбонаре: блюдо, без которого даже Папа Римский не начнет мессу
Airbus и Renault объявили союз, который изменит будущее авиации
В 50 лет почувствуй себя снова на 35: эта простая привычка поможет облегчить боль в спине
Выбрасываете сорняки? А зря — они могут превратить землю в чернозём
Их специально заразили норовирусом — и вот что случилось с теми, кто получил вакцину
Спор окончен: вот какой стороной на самом деле нужно вешать рулон туалетной бумаги
Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой
Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья
В 20 раз больше витамина С, чем в лимоне: что за сок с Карибов хвалят диетологи

Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться

1:39
Садоводство

Шершни и осы весной и летом — как незваные соседи, только хуже: шумные, агрессивные и, в отличие от соседей, ещё и жалят. Их укусы болезненны, а в случае аллергии — опасны для жизни. Хорошая новость: есть простой и безопасный способ избавиться от этих летающих хулиганов без капли химии.

Оса
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Оса

Пластиковая ловушка — и ни одного шанса

Сделать эффективную ловушку для ос и шершней можно буквально за пять минут:

  • Возьмите пластиковую бутылку и отрежьте верхнюю часть.

  • Переверните её и вставьте внутрь, чтобы получилась воронка.

  • Смешайте 200 мл пива и 2 чайные ложки сахара, перелейте смесь в бутылку.

Запах сладкого и брожения действует на насекомых, как сирена — они летят внутрь, но выбраться уже не могут. Готовую ловушку можно подвесить на дерево или просто поставить у входа. Работает особенно эффективно, если рядом уже есть гнездо.

Аромат, который отпугивает

Есть и ещё один способ, который действует профилактически — растения-репелленты. Осы и шершни не выносят:

  • Лаванду

  • Герань

  • Мяту

  • Тимьян

  • Анютины глазки

  • Одуванчик

  • Полынь

Вырастите их в саду или хотя бы в горшках на подоконнике — и шанс, что жалящие вредители задержатся у дома, резко снизится.

Простая бутылка с пивом и немного сахара способны заменить целый арсенал аэрозолей. А если дополнить это зелёной защитой из трав и цветов — летом можно спокойно дышать, не оглядываясь на гудящих мстителей.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой
Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья
В 20 раз больше витамина С, чем в лимоне: что за сок с Карибов хвалят диетологи
Умирает, чтобы жить снова: крошечное животное, которое бросило вызов смерти
Отеки под глазами? Бегите за чаем! Просто не забудьте о важной детали...
Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам
Даже дедушка почувствует себя молодым парнем: вот как упражнения пилатеса влияют на мужчин
Сломался ключ от машины? Как создать новый за 5 минут из пластика и не платить мастеру
Никелевые или иридиевые? Стоит ли переплачивать за модные свечи зажигания
ТОП-10 необычных концепций ресторанов со всего мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.