Когда и как правильно опрыскивать яблони в начале лета

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Яблоня — одно из самых популярных фруктовых деревьев в саду, и каждый садовод мечтает получить сочные, сладкие и ароматные плоды. В начале лета, в период активного роста и формирования завязи, правильное опрыскивание играет ключевую роль для повышения сладости и качества урожая.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущая яблоня

Почему важно опрыскивать в начале лета

Весной и в начале лета яблони особенно уязвимы перед вредителями и болезнями, такими как парша, гусеницы, тля и мучнистая роса. Помимо защиты, правильное опрыскивание способствует усилению фотосинтеза и развитию завязи, а также стимулирует накопление сахаров в плодах, делая их более сладкими.

Какие средства использовать для опрыскивания яблонь

Раствор борной кислоты

Бор — важный элемент, который способствует развитию завязи и увеличению сахаров.

Как приготовить: Растворите 1 г борной кислоты в 10 л воды и обработайте яблони ранним утром или вечером.

Медный купорос (2%)

Борется с болезнями и стимулирует рост.

Как приготовить: 200 г купороса растворите в 10 л воды и опрыскайте крону.

Эффективные биопрепараты (Фитоспорин, Бактофит)

Помогают защитить от грибковых заболеваний, не нанося вреда пчелам и окружающей среде.

Калийные и азотные подкормки (после опрыскивания)

После обработки подкормите яблони калийными удобрениями — это поможет повысить содержание сахаров.

Органические средства (зола, настои трав)

Настой сухой золы (200 г золы на 10 л воды) — стимулирует развитие плодов и повышает их сахаристость.

Когда и как проводить опрыскивание

Лучшее время: ранним утром или вечером, при сухой, спокойной погоде — избегайте дождя, чтобы средство не смыло и не было дождя в течение 24 часов после обработки.

Периоды: в начале лета, когда яблони начинают активно расти и формироваться завязь, обычно это период с конца мая до середины июня.

Объём: опрыскивайте все ветви и крону равномерно, чтобы средство попадало на все части дерева.

Советы по проведению обработки

Используйте качественную оборудование — распылитель или садовый опрыскиватель.

Не увлекайтесь частыми обработками: достаточно 2–3 раз за сезон.

Ведите журнал обработки, чтобы не пропустить важные этапы.

В начале лета правильное опрыскивание яблонь — залог получения сочных, сладких и медовых яблок. Используйте экологичные и эффективные средства, сочетайте их с правильным уходом за деревом, и ваш сад порадует вас богатым и вкусным урожаем.

Начинайте подготовку уже в начале лета — и наслаждайтесь природным вкусом золотых яблок!