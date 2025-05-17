Когда и как правильно опрыскивать яблони в начале лета

Яблоня — одно из самых популярных фруктовых деревьев в саду, и каждый садовод мечтает получить сочные, сладкие и ароматные плоды. В начале лета, в период активного роста и формирования завязи, правильное опрыскивание играет ключевую роль для повышения сладости и качества урожая.
Весной и в начале лета яблони особенно уязвимы перед вредителями и болезнями, такими как парша, гусеницы, тля и мучнистая роса. Помимо защиты, правильное опрыскивание способствует усилению фотосинтеза и развитию завязи, а также стимулирует накопление сахаров в плодах, делая их более сладкими.
Бор — важный элемент, который способствует развитию завязи и увеличению сахаров.
Как приготовить: Растворите 1 г борной кислоты в 10 л воды и обработайте яблони ранним утром или вечером.
Борется с болезнями и стимулирует рост.
Как приготовить: 200 г купороса растворите в 10 л воды и опрыскайте крону.
Помогают защитить от грибковых заболеваний, не нанося вреда пчелам и окружающей среде.
После обработки подкормите яблони калийными удобрениями — это поможет повысить содержание сахаров.
Настой сухой золы (200 г золы на 10 л воды) — стимулирует развитие плодов и повышает их сахаристость.
В начале лета правильное опрыскивание яблонь — залог получения сочных, сладких и медовых яблок. Используйте экологичные и эффективные средства, сочетайте их с правильным уходом за деревом, и ваш сад порадует вас богатым и вкусным урожаем.
Начинайте подготовку уже в начале лета — и наслаждайтесь природным вкусом золотых яблок!
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