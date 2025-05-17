Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто нужно мыть собаку — и почему частая ванна может навредить
Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным
Булгур, шпинат и парочка секретных ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без мяса за 30 минут
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Как вдруг Kia Rio и Hyundai Solaris стали доступнее — неужели это шанс для всех
Секреты эффективных силовых для мощных мышц: эти 5 упражнений изменят ваше тело
Миллионы под землёй: знаменитости строят ядерные бункеры
Клетки-зомби: как они связаны с болезнями и старением — и что наука предлагает для борьбы с ними
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца

Как вырастить сладкий бескосточковый виноград прямо у себя на участке

3:50
Садоводство » Деревья и кустарники

Виноград — один из самых популярных и вкусных плодов, который радует глаз и насыщает витаминами. Многие дачники мечтают о собственном винограднике, но боясь сложности процесса или невозможности вырастить декоративные сорта без косточек, откладывают эту идею на потом. К счастью, существует удивительно простой и эффективный способ получить безкосточковый виноград прямо у себя на участке! 

Черенки винограда
Фото: Own work by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Черенки винограда

Почему стоит выбрать безкосточковый виноград

Безкосточковые сорта винограда — это особая категория, которая отличается удобством употребления: его не нужно мучительно очищать от косточек. Такие сорта прекрасно подойдут для приготовления соков, десертов и просто для свежего употребления. Кроме того, они обычно более сладкие и сочные.

Основные шаги по выращиванию винограда без косточек

Выбор сорта и подготовка саженца

Перед тем как начать выращивание, важно выбрать подходящий сорт без косточек, который подходит для вашего региона. Современные селекционные сорта включают такие популярные виды, как «Тамара», «Исбона», «Молдова без косточек» и другие. В магазине или питомнике приобретайте сразу молодые саженцы, желательно однолетние — так они лучше приживутся.

Посадка в подходящие сроки

Лучшее время для посадки — ранняя весна, когда почва уже прогрелась, или осень. На даче рекомендуется выбирать солнечные, защищённые от сильных ветров места с хорошей дренажной системой.

Подготовка участка

Перед посадкой подготовьте почву: разрыхлите её, внесите перегной или компост. Убедитесь, что грунт не застаивается в воде, чтобы корни винограда не загнили.

Правильная посадка

Создайте ямки глубиной около 40–50 см, разместите саженец так, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта. Засыпьте ямки землёй, аккуратно утрамбуйте и полейте.

Формирование и уход за лозой

В первый год лучше ограничиться двумя-тремя мощными побегами — это поможет растению укрепиться. По мере роста нужно формировать куст, подвязывать лозы и обрезать лишние побеги.

Как получить безкосточковый виноград

Самое главное — выбрать правильный сорт и правильно его вырастить. Но для тех, кто хочет быстро и просто получить бескосточный виноград, существует особый способ — используется метод прививки.

Уникальный способ: прививка с бескосточковым черенком

Если у вас есть знакомый дачник или питомник, где выращивают сорта без косточек, вы можете воспользоваться этим методом:

  1. Выберите здоровый черенок без косточек, желательно с плодоносящего куста.
  2. В начале весны или осенью подготовьте привой и подготовьте стандартные сорта винограда.
  3. Осуществите прививку методом «ваканту» или «в боковой зарез» — это быстрое и эффективное соединение.
  4. Ухаживайте за привитым кустом так же, как и за обычным, и уже через год получите полноценный сорт без косточек.

Этот способ позволяет долгое время получать урожай вкусных бескосточковых ягод, не тратясь на сложные технологии выращивания.

Вырастить виноград без косточек у себя на даче — это реально и довольно просто, если выбрать подходящий сорт и соблюдать правильные агротехнические приемы. Используя проверенные методы, такие как прививка, и правильный уход, вы сможете собрать богатый урожай вкусных, бескосточковых ягод, которые будут радовать вас долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Наука и техника
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Цветок, который наполнит ваш балкон ароматом на всё лето
Она не поёт — она вибрирует: где прячется кошачий генератор мурлыканья
Как из салона, но дома и за 5 минут: 8 трюков, о которых молчат визажисты
Мозг начал вспоминать сам: эффект, который перевернул всю медицину
Вдали от Тулума: тайный заповедник в Мексике спасает природу и души
Цель трансфера Арсенала за 84 млн вылетела в Англию для переговоров с конкурентами
Хотите снизить налог на мощный авто? Вот как законно уменьшить силу движка
Они превращают пыль в удовольствие: какие люди находят счастье в уборке
Свет, который мы не видим: как ультраслабое фотонное излучение связано с жизнью и смертью
Платежи зависли: сбой в Apple Pay потряс мир финансов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.