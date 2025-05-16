Овощи задыхаются без этого порошка — и вы всё это время выбрасывали его в мусор

Кабачки любят заботу, но иногда именно забытая баночка с золой становится их лучшим другом. Древесная зола — старинный, проверенный временем лайфхак, который до сих пор используют самые опытные садоводы. И не зря: этот сероватый порошок — кладезь полезных веществ, жизненно необходимых для роста и здоровья растений.
Она насыщает землю калием, магнием и кальцием, регулирует кислотность и даже помогает предотвратить заболевания. Особенно хорошо зола работает в качестве добавки к почве перед посадкой: достаточно перемешать её с грунтом — и вы получаете идеальную стартовую среду для рассады цуккини.
Не удивительно, что зола — натуральный помощник
Вот чем она полезна:
Главное — не переборщить.
Для подготовки грядки достаточно горсти золы на квадратный метр. Распределите её равномерно и вкопайте в верхний слой почвы с помощью грабель. Такой подход улучшает структуру почвы и создаёт сбалансированную среду для роста.
А ещё золу можно применять как подкормку. Когда кабачки уже тронулись в рост, просто присыпьте тонким слоем землю вокруг стебля. Это даст растению дополнительные силы. Только следите, чтобы зола не попадала на листья — под солнцем она может вызвать ожоги.
Используйте золу с умом и без фанатизма. Она может стать верным союзником в борьбе за богатый, вкусный урожай, но избыток может повредить. И помните: всё лучшее — в меру.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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