Овощи задыхаются без этого порошка — и вы всё это время выбрасывали его в мусор

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки любят заботу, но иногда именно забытая баночка с золой становится их лучшим другом. Древесная зола — старинный, проверенный временем лайфхак, который до сих пор используют самые опытные садоводы. И не зря: этот сероватый порошок — кладезь полезных веществ, жизненно необходимых для роста и здоровья растений.

Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачок

Что делает зола с почвой

Она насыщает землю калием, магнием и кальцием, регулирует кислотность и даже помогает предотвратить заболевания. Особенно хорошо зола работает в качестве добавки к почве перед посадкой: достаточно перемешать её с грунтом — и вы получаете идеальную стартовую среду для рассады цуккини.

Не удивительно, что зола — натуральный помощник

Вот чем она полезна:

Отпугивает вредителей, действуя как природный барьер.

Помогает сохранить влагу в почве во время засухи.

Улучшает цветение и увеличивает урожайность за счёт высокого содержания калия.

Как правильно использовать золу

Главное — не переборщить.

Для подготовки грядки достаточно горсти золы на квадратный метр. Распределите её равномерно и вкопайте в верхний слой почвы с помощью грабель. Такой подход улучшает структуру почвы и создаёт сбалансированную среду для роста.

А ещё золу можно применять как подкормку. Когда кабачки уже тронулись в рост, просто присыпьте тонким слоем землю вокруг стебля. Это даст растению дополнительные силы. Только следите, чтобы зола не попадала на листья — под солнцем она может вызвать ожоги.

Зола — не волшебство, а наука

Используйте золу с умом и без фанатизма. Она может стать верным союзником в борьбе за богатый, вкусный урожай, но избыток может повредить. И помните: всё лучшее — в меру.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

