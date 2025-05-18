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Секрет в почве, а не в подкормках: что реально нужно крыжовнику

1:56
Садоводство

Крыжовник — не самый капризный обитатель сада, но у него, как у любого приличного растения, есть свои предпочтения. И начинаются они с почвы.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Любит, чтобы было рыхло, влажно и с толком

Если коротко: крыжовнику подавай лёгкую, плодородную, хорошо дренированную землю. Лучше всего подойдут супесчаники и лёгкие суглинки. Главное — не посадить его в глину или кислую жижу. Застой воды для этого кустарника — почти приговор. В кислой почве тоже долго не продержится.

pH — это не страшно

Идеальная кислотность для крыжовника — pH 6-6.5, то есть слабокислая или нейтральная почва. Если почва кислая, можно добавить древесную золу, гашёную известь или доломитовую муку. Это не магия — просто биология.

Сорнякам — нет, компосту — да

Куст не любит соседства с сорняками, потому что они крадут у него воду и питание. Поэтому посадочную зону лучше держать в чистоте. Зато компост, перегной или перепревший навоз - отличные друзья крыжовника. Они улучшают структуру почвы, делают её более рыхлой и насыщают микроэлементами.

Вода нужна, но в меру

Крыжовник влаголюбивый, особенно в период цветения и формирования ягод. Но вот переувлажнение — его враг. Поэтому поливайте регулярно, но без болот.

Освещение — как у звезды

Куст не выносит болот, но и тени не любит. Идеальное место — хорошо освещённый, проветриваемый участок, подальше от крупных деревьев и строений.

Хотите, чтобы крыжовник радовал урожаем, а не вызывал сочувствие? Дайте ему рыхлую, нейтральную почву, капельку органики и свободное пространство. Он это оценит.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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