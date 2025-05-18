Маленькие, да удаленькие: как приручить брюссельскую капусту и вырастить шикарный урожай

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают брюссельскую капусту капризной, но на деле она просто требует внимания и соблюдения пары условий. Взамен — миниатюрные кочанчики, которые не только полезны, но и радуют взгляд. Если вы готовы немного потрудиться — вот как сделать всё правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Coyau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ брюссельская капуста

Начинаем с рассады: весенний старт

Семена высевают в марте или апреле. Используйте рыхлый, питательный субстрат — это база. Когда появятся первые настоящие листики, сделайте пикировку, чтобы у каждого ростка было достаточно личного пространства.

Рассаду пересаживают в открытый грунт ближе к маю, когда заморозки остались только в прогнозах. На момент пересадки растению должно быть около 6-7 недель.

Где сажать: солнце, простор и дренаж

Брюссельская капуста любит солнце и воздух. Место должно быть открытым, с плодородной, хорошо дренированной почвой. Грядку заранее заправьте перегноем или компостом. Расстояние между растениями — около 60 см, а между рядами — минимум 70 см: это не крошки, им нужно место для роста в высоту.

Полив, рыхление, подкормка: ничего нового, но важно

Поливайте регулярно, особенно в период формирования кочанчиков. Без воды они просто не набирают массу. Рыхлите почву — корни любят дышать, а сорняки — нет, поэтому удаляйте их без жалости.

Что касается удобрений, в начале роста подойдут азотные, а как только появятся зачатки кочанов — переходите на калий и фосфор. Это стандартная, но действенная схема.

Листья и верхушки: что отрывать и зачем

Когда растение подросло, начинайте удалять нижние листья — они уже свою функцию выполнили. А за 3-4 недели до сбора урожая прищипните верхушку: это помогает кочанчикам дозреть равномерно и дружно.

Когда собирать и как не проспать момент

Сбор начинается снизу — кочанчики диаметром 2-4 см готовы. Не ждите, пока они превратятся в капустные шары. Урожай можно снимать постепенно, пока наверху продолжается рост. Капуста не боится холода, так что спокойно остаётся на грядке до глубокой осени. Главное — не прозевать сильные заморозки.

Уточнения

Брюссе́льская капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

