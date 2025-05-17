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Обрезал — и урожай пошёл. Вся правда о листьях, которые тянут растение вниз

2:37
Садоводство

Обрезка листьев у огурцов — тема, вызывающая споры. Кто-то боится «лишний раз тронуть растение», а кто-то режет всё подряд, лишь бы было «поаккуратнее». Но истина, как обычно, где-то посередине.

Обрезка кустов
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обрезка кустов

Зачем вообще трогать листья

В теплице всё сложно: влажно, жарко, душно. И это идеальные условия для болезней. Если огуречные джунгли слишком густые, воздух не циркулирует, а нижние листья становятся отличной стартовой площадкой для грибков и гнили. Удаляя лишние листья, вы не вредите растению — вы его спасаете от перегрева, болезней и плохого урожая.

С чего начать: нижний ярус — под нож

Начните с самых нижних листьев. Те, что касаются земли или просто расположены слишком низко, в 90% случаев уже не работают на урожай. Зато они работают на болезни. Поэтому — смело убирайте. Если лист пожелтел или подсох — тем более.

Удаляйте всё подозрительное

Лист стал пятнистым, жухлым или каким-то подозрительным — лучше убрать. Также можно удалить лист, если он затеняет плоды и мешает доступу света. Главное — не обрезать всё подряд. Листья нужны растению для фотосинтеза, а без света — и огурцов не будет.

Инструмент — не нож из кухни

Используйте острые и чистые секаторы или садовые ножницы. Грязный инструмент — это почти как заражённый шприц. Через срез можно занести всё, что угодно: от мучнистой росы до вирусных инфекций.

Что ещё стоит учесть

Если листья начали массово желтеть или скручиваться — это тревожный звоночек. Возможно, проблема не только в обрезке. Проверьте полив: не слишком ли сухо или, наоборот, сыро. Пересмотрите удобрения — может, переборщили с азотом. А ещё осмотрите кусты на предмет тли или паутинного клеща. Визуальная обрезка — лишь часть ухода.

Когда лучше обрезать

Идеальное время — утро сухого, тёплого дня. Так срезы успеют подсохнуть, и риск инфекций минимален. Вечером тоже можно, но только если нет сырости.

Итог: срезать можно — но с умом

Обрезка — не зло. Это просто способ помочь растению сосредоточиться на главном — плодах. Регулярная, аккуратная обрезка с контролем влажности, света и вредителей — залог стабильного урожая и спокойствия в теплице.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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