Яблоня не цветёт второй год? Секретное оружие: что сделать, чтобы яблоня наконец зацвела

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выходишь весной в сад, а там — пусто. Ни одного цветка на яблоне. Обидно. Особенно, если в прошлом году всё было хорошо. Не спешите рубить дерево под дрова — сначала разберитесь, почему оно молчит.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня

Молодая — значит молчаливая

Если яблоне меньше трёх лет, волноваться рано. Многие сорта начинают цвести только на 4-5 год. Всё, что нужно в это время — правильный уход и немного терпения. Цветы будут, просто не сразу.

Перестарались с секатором

Обрезка — полезная вещь, но только если делать её с умом. Удалили слишком много ветвей или попали на цветочные почки? Поздравляем, цветения в этом сезоне может не быть. Лучше обрезать весной до начала сокодвижения или осенью, убирая сухие и загущающие побеги.

Мало солнца — мало цветов

Яблоня в тени других деревьев, у стены или в плотной посадке? Это плохие новости. Ей нужно много света — без него она просто не сможет заложить цветочные почки. Иногда проблема решается просто: подрезать соседние деревья или пересадить яблоню на более светлое место.

Перекормили азотом

Удобрения — хорошо. Но если вы лили под яблоню азот в промышленных масштабах (навоз, аммиачная селитра, мочевина), она будет радовать вас шикарной листвой… и отсутствием цветков. Лучше сбалансировать питание: добавить фосфор и калий — именно они отвечают за цветение и плодоношение.

Климатические капризы

Весенние заморозки могут подпортить цветочные почки ещё до того, как вы о них вспомните. А если зима была слишком тёплой, дерево могло просто не пройти "фазу покоя". И как итог — не зацвело. В такие годы приходится либо смириться, либо искать способы защиты — от укрывного материала до дымовых шашек.

Болезни и вредители

Яблоня может выглядеть зелёной, но болеть внутри. Парша, мучнистая роса, тля, щитовка — всё это снижает силы дерева, и оно откладывает цветение на потом. Регулярные осмотры, профилактика и прицельная обработка — залог здоровья и цветов.

Что делать, если ничего не помогает

Во-первых, не паниковать. Во-вторых, пересмотреть всё: освещение, питание, обрезку, место. Иногда помогает комплекс мер — обрезать, подкармливать по схеме, обработать от вредителей и просто подождать сезон. А если всё равно ничего — может, сорт не подходит для вашего климата. Тут уже поможет только грамотный агроном.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

