Укроп не любит сюрпризов: полив, который спасает урожай

Укроп — вроде бы простая зелень, но если забыть о правильном поливе, он быстро напомнит об этом жёлтыми листьями, хилыми стеблями и обидным "ничего не выросло". Хорошая новость: ухаживать за ним не так уж сложно — главное соблюдать пару правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Укроп

Полив после посадки: сколько и как часто

Сразу после посадки укроп особенно капризен. Он, как младенец, хочет стабильности: ни слишком мокро, ни слишком сухо. Идеально, если почва остаётся умеренно влажной — не превращается в болото, но и не трескается от жажды. Обычно достаточно поливать 2-3 раза в неделю, но если жара, лёгкий песчаный грунт или ветер — придётся чаще.

Глубина имеет значение

Важно не просто полить сверху и уйти, а следить, чтобы влага проникала вглубь хотя бы на 10-15 сантиметров. Именно там укроп прячет свои корешки. Лужи на поверхности — это не про уход, это про болезни. Корни в сырости начинают гнить, а растение, соответственно, страдать.

Когда лучше поливать

Поливайте лучше утром или ближе к вечеру — когда солнце не жарит так яростно. Если поливать в полдень, можно не только воду потерять через испарение, но и обжечь растение. Нежные побеги такого не прощают.

Какая вода подойдёт укропу

Идеально использовать отстоянную или дождевую воду комнатной температуры. Холодная может тормозить рост, а жёсткая с солями — мешать усвоению полезных веществ. Если наливаете из-под крана, дайте воде хотя бы ночь постоять.

Уход по этапам: от всходов до зелёной шапки

На этапе всходов укроп особенно любит влагу — тогда семена уверенно прорастают. Но когда он уже в рост пошёл, поливать можно чуть реже. Главное — не пускать всё на самотёк. Один день пересушили — и всё, зелень пошла не в ту сторону.

Итог: меньше суеты, больше логики

Если вы хотите, чтобы укроп получился не "пушистым лысиком", а сочным, ароматным и прямо как с грядки бабушки в деревне — полив играет чуть ли не главную роль. Немного внимания, регулярность и капля здравого смысла — и всё получится.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

